Nous retrouvons pour le second épisode de cette nouvelle saison de FrenchWeb Bootstrap, Jean Louis Benard CEO de Sociabble et adepte du Bootstrapping. Nous analysons les effets que produit la crise financière qui touche les startups de la tech, et comment elle impacte les sociétés qui bootstrap.

Quels sont les effets positif, les effets de bords à bien gérer, ou encore les opportunités à saisir? Autant de questions que je pose à notre invité.

Listen to « Comment la crise financière impacte elle les startups qui bootstrappent? » on Spreaker.