FrenchTech : La phase 2 de l’initiative Tibi mobilise 7 milliards d’euros pour les start-ups

La France veut renforcer son écosystème de financement des entreprises technologiques avec le lancement de la phase 2 de l’initiative Tibi, annoncé aujourd’hui par le président de la République, Emmanuel Macron, en compagnie de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

Cette nouvelle phase mobilisera 7 milliards d’euros de fonds privés pour soutenir le développement des entreprises technologiques de demain, en accordant une priorité à la décarbonation de l’économie, en lien avec le plan Industrie verte, ainsi qu’aux projets de haute technologie.

Initiée en 2019 par Bruno Le Maire sous l’égide du président de la République, l’initiative Tibi vise à renforcer la capacité de financement des entreprises technologiques en mobilisant l’épargne des investisseurs institutionnels, en particulier les assureurs. Dans ce cadre, 23 investisseurs institutionnels français partenaires se sont engagés en 2019 à investir 6 milliards d’euros entre 2020 et 2022 dans des fonds de capital-investissement en Late Stage et des fonds d’actions cotées établis en France. Ainsi un nouveau maillon s’ajoute à la chaine de financement, maillon manquant que ne pouvait couvrir les investisseurs opérant lors des phases d’amorçage ou de growth, faute de capitaux suffisant.

Les investisseurs partenaires de l’initiative ont tenu leur promesse de mobiliser 6 milliards d’euros sur la période 2020-2022, ce qui a permis d’investir près de 30 milliards d’euros (en co-investissement) dans l’écosystème, dont environ les deux tiers dans des fonds non cotés labellisés et un tiers dans des fonds cotés labellisés. Alors que le pari n’était pas gagné malgré l’activisme gouvernemental auprès des investisseurs, la phase 1 de l’initiative Tibi a dépassée l’objectif initial.

La France est désormais le premier écosystème de financement des nouvelles technologies au sein de l’Union européenne. En 2022, la French Tech a réussi à lever 13,5 milliards d’euros, établissant ainsi un nouveau record malgré un environnement économique défavorable aux valorisations technologiques pendant une grande partie de l’année.

Depuis 2019, l’écosystème de financement des entreprises technologiques a connu une croissance accélérée. Les fonds non cotés de stade tardif agréés dans le cadre de l’initiative Tibi sont présents dans 14 licornes françaises et 43 start-ups du Next40/FT120 (en plus de 5 start-ups anciennement lauréates du FT120).

Par ailleurs, 320 recrutements d’investisseurs spécialisés ont été réalisés en France dans les 67 fonds labélisés par l’initiative.

Dans le contexte d’un besoin massif de financement des transitions écologique, numérique et industrielle, il est du point de vue gouvernemental impératif de poursuivre les efforts en utilisant trois leviers clés :

le financement des start-ups, qui sont de plus en plus nombreuses et ont des besoins de financement croissants avec leur croissance l’émergence de grands fonds capables de rivaliser avec les plus importants fonds d’investissement étrangers afin de renforcer l’ancrage des start-ups françaises le financement de l’innovation de rupture des entreprises françaises pour faire face à une concurrence internationale de plus en plus intense.



Dans cette optique, une nouvelle phase de mobilisation de fonds auprès des investisseurs institutionnels a été lancée en février dernier à Bercy par les ministres Bruno Le Maire et Jean-Noël Barrot.

Aujourd’hui, lors du forum VivaTech, le président de la République a annoncé l’ouverture de la phase 2 de l’initiative Tibi, avec un engagement de mobilisation de 7 milliards d’euros de la part des investisseurs partenaires. Cette nouvelle phase comprendra, en plus des volets late stage (stade tardif) et tech cotée (actions cotées), un volet early stage (stade précoce) afin de continuer à nourrir le vivier primaire de start-ups technologiques et alors que certains investisseurs ont ralenti leur cadence d’investissement compte tenu du contexte économique et de la douche froide qui pleut sur eux actuellement en raison des fortes dévalorisation voir de l’arrêt de nombreuses startups dans lesquels ils ont investis.

Lors de cette annonce Bruno Le Maire marque son enthousiasme « Nous ne pourrons remporter la bataille de la réindustrialisation et de la décarbonation sans maîtriser les technologies de demain. L’initiative Tibi nous permet de mobiliser l’épargne privée au service de cette ambition. Avec cette phase 2, nous voulons franchir un nouveau cap, alors que la France est devenue le premier écosystème d’entreprises technologiques de l’Union européenne. Je tiens à remercier Philippe Tibi pour son engagement clé envers notre pays. »

Pour Jean-Noël Barrot : « Cette initiative est essentielle pour l’attractivité de la French Tech et elle contribue à répondre aux grands défis actuels, qu’ils soient économiques, environnementaux ou sociaux. Le fait que tous les investisseurs partenaires de la phase 1 se réengagent et que de nouveaux investisseurs se joignent déjà à nous est un signal très positif pour notre écosystème de start-ups. »