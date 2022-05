Comment ODDO BHF a déployé sa stratégie build-up pendant 25 ans

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Fondé en 1849 par Camille Gautier, le groupe ODDO BHF a une histoire entrepreneuriale riche et n’a cessé de se réinventer au fil des années. « Historiquement, nous étions des agents de change jusqu’en 1987, où il a fallu s’orienter vers de nouveaux métiers : la banque privée, la gestion d’actifs, la banque de financement et d’investissement », explique Philippe Oddo, associé-gérant du groupe ODDO BHF. « Nous avons très vite investi dans l’informatique, la recherche et l’analyse financière. »

En effet, le groupe né à Marseille s’est réinventé pour devenir aujourd’hui un acteur européen comptant 2500 collaborateurs et gérant plus de 125 milliards d’euros. « Cet investissement dans l’informatique et le back-office nous a permis par la suite d’acheter des concurrents. Nous avons eu une ‘build up strategy’ qui nous a permis d’acheter plus de 10 concurrents en France et 3 en Allemagne », renchérit Philippe Oddo. « Nous sommes ainsi devenus un groupe franco-allemand ».

« Une équipe d’entrepreneurs »

L’innovation technologique est au cœur des préoccupations du groupe, qui vient de lancer un prix pour soutenir les startups les plus prometteuses incubées dans de grandes écoles ou des incubateurs comme Station F. Ce concours, ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards, s’adresse aux startups basées en France et en Suisse. 120 candidatures ont été reçues pour cette première édition, qui permet, en plus d’un mentorat et d’un accompagnement managérial, d’obtenir un chèque allant de 5 000 à 20 000 euros, en fonction du prix remporté.

Côté management, ODDO BHF se distingue par ses équipes d’entrepreneurs qui possèdent pour la plupart des actions dans l’entreprise. « Nous avons proposé à toutes les équipes de devenir actionnaires », se réjouit Philippe Oddo. « 70% des équipes en France sont actionnaires, plus de 30% en Allemagne, et elles possèdent au total 25% du capital. Nous sommes une entreprise d’entrepreneurs. »

