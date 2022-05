Cryptomonnaies: le géant chinois Binance va pouvoir exercer en France

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Le géant des cryptomonnaies d’origine chinoise Binance a obtenu mercredi de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son enregistrement pour pouvoir exercer en France. Cet enregistrement concerne la « conservation d’actifs numériques », leur achat et leur vente contre des monnaies ayant cours légal ou encore les échanges et l’exploitation d’une plateforme de négociation de titres, selon le site internet de l’AMF, qui liste les sociétés enregistrées dans le domaine.

Au total, l’AMF recense désormais plus d’une trentaine de sociétés enregistrées dans ce secteur, ce qui suppose la vérification « de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants » ainsi que du respect de la règlementation. Cet enregistrement « en tant que prestataire de services sur actifs numériques » est le premier en Europe du groupe, a précisé dans un communiqué Binance, qui affirme devenir ainsi « la première grande Bourse mondiale de cryptomonnaies à s’enregistrer en France ». L’enregistrement soumet les activités de l’entreprise « à la réglementation française en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et fournit une protection réglementaire importante pour les utilisateurs locaux », fait-elle valoir.

Binance, qui est l’une des deux plus grandes plateformes mondiales d’échanges de cryptomonnaies, entend désormais développer « de manière significative ses opérations en France et a l’intention de recruter jusqu’à 250 personnes axées sur le développement des cryptomonnaies et des infrastructures ‘blockchain' », la technologie qui sert de base aux cryptoactifs. Binance pourra désormais concurrencer notamment la société française Coinhouse qui ambitionne de devenir « la future cryptobanque européenne » et qui a aussi obtenu l’enregistrement de l’AMF.