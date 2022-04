Startups : ODDO BHF lance son concours pour booster 5 projets innovants

Manque de financement, erreurs de jugement, mauvaise stratégie marketing… Les causes de faillite des startups sont nombreuses. Cependant, ce taux de faillite durant les cinq premières années de leurs existences peut être divisé par deux lorsqu’elles sont accompagnées, selon une étude menée aux Etats-Unis. C’est dans ce contexte que le Groupe financier ODDO BHF, dont l’histoire représente également une aventure entrepreneuriale, a lancé un prix pour soutenir les startups les plus prometteuses incubées dans de grandes écoles ou des incubateurs comme Station F.

« Nous avons les moyens d’apporter notre aide bien plus tôt dans le process de création », explique Pascale Seivy, responsable d’une équipe de banquiers au sein de ODDO BHF et à l’initiative de ce prix. « Après deux années hors norme, ODDO BHF, les incubateurs partenaires et tous les experts qui ont accepté d’examiner les candidatures ont à cœur d’accompagner cette génération créative qui façonne déjà l’économie de demain. »

120 candidatures ont été reçues pour 5 prix

Le concours ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards s’adresse aux startups basées en France et en Suisse. Si le groupe est associé à 19 incubateurs (incubateurs d’écoles d’ingénieurs, de commerce mais aussi incubateurs indépendants), toutes les candidatures sont admises. L’un des critères requis est néanmoins de pouvoir monter des projets sur pied, qui ont commencé à réaliser concrètement leurs objectifs. « ll faut que l’entreprise qui soit créée ait un peu de substance, avec au minimum du chiffre d’affaires ou des clients identifiés, sans fermer la porte à des boîtes plus matures », ajoute Pascale Seivy.

120 candidatures ont été reçues pour cette première édition, qui permet, en plus d’un mentorat et d’un accompagnement managérial, d’obtenir un chèque allant de 5 000 à 20 000 euros, en fonction du prix remporté. Dans le détail, les 5 prix qui seront décernés aux 5 lauréats sont les suivants :

Prix spécial du jury

Prix de l’impact sociétal

Prix de l’innovation

Prix de l’encouragement

Prix du public

Un accompagnement sur-mesure

Les 5 lauréats bénéficieront d’un accompagnement par des experts de ODDO BHF et des partenaires externes (consultants ou entrepreneurs), qui comprend du mentorat et un coaching financier. Ils auront accès aussi à des conseils sur les questions RH (recrutement, gestion de la paie etc.). Les experts pourront potentiellement les aider à se développer à l’étranger, selon leur stade de maturité et leurs objectifs de développement.

Parmi les 120 candidatures, le secteur le plus représenté est celui de l’agro-alimentaire puis vient la Tech et les modes de consommation. Dans le retail, l’accélération de la seconde main est l’une des tendances majeures liée à ces nouveaux modes de consommations, sensibles au recyclage et aux thèmes écologiques. Selon un sondage réalisé par l’Ifop, près de 9 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà acheté des produits de seconde main et près d’un tiers d’entre eux a l’intention d’accroître ce mode d’achat.

Les 10 startups finalistes seront sélectionnées à l’issue d’un pitch le 22 avril devant un grand jury composé d’entrepreneurs, de business angels et de personnalités reconnues, et présidé par Philippe Oddo, associé gérant du Groupe. La remise de récompenses des 5 lauréats se tiendra le 12 mai prochain, devant une audience de 350 personnes qui sera sollicitée pour décerner le Prix du Public.