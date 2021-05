Comment réduire l’impact environnemental des datacenters

Les enjeux actuels des datacenters par rapport au refroidissement de serveurs: mise au point sur les conséquences environnementales et sur les budgets liés pour les entreprises.

La question de l’énergie, et plus particulièrement du refroidissement des centres de données, est un véritable enjeu puisque le marché mondial des systèmes de refroidissement pour centres de données connaît une croissance annuelle de plus de 12% % qui pourrait porter le marché mondial à 20 milliards de dollars à l’horizon 2025 contre seulement 8 milliards en 2016 avec l’arrivée de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, le machine learning, ou encore la blockchain. Si les Centres de données du monde formaient un pays, il serait le 6ème pays au monde le plus consommateur d’électricité et pourrait générer autant d’émissions de gaz à effet de serre que le secteur aérien en 2040. Une grande partie de cette pollution vient de l’inefficacité énergétique des datacenters et en particulier de leur système de refroidissement utilisant de l’air conditionné.

La solution réside dans le refroidissement des serveurs par immersion: rapide définition et bénéfices directs pour les datacenters et les entreprises.

Le refroidissement par immersion consiste à placer des serveurs (ou autres composants informatiques) dans un bac (baie horizontale) et de les submerger entièrement dans un liquide diélectrique extrêmement efficace pour capter et dissiper la chaleur. Cette performance thermique permet de refroidir tous types de serveurs, même les plus puissants du marché, en utilisant une quantité d’énergie minimale. Cette technologie innovante se distingue du refroidissement traditionnel par air en conjuguant haute performance et réduction énergétique.

Le refroidissement par immersion entraîne des économies d’énergie remarquables (jusqu’à 95% de réduction de l’OPEX), entraînant une réduction de l’empreinte carbone des centres de données tout en offrant des capacités de calcul inégalées. Grâce à l’immersion, les datacenters se transforment en champions du développement durable et en acteurs imparables dans la construction des Smart Cities de demain. Non seulement ils réduisent leur consommation d’électricité de manière drastique, mais la consommation d’eau devient presque inexistante. Il est également possible de mettre en place des systèmes de récupération de chaleur pour chauffer des bâtiments ou délivrer de l’eau chaude sanitaire, et ainsi créer un nouveau modèle d’économie circulaire.

Les bénéfices du refroidissement par immersion sont nombreux avec un TCO (Total Cost of Ownership) extrêmement compétitif comme présenté ci-dessous :

Et les bénéfices de cette technologie ne s’arrêtent pas là : l’immersion entraîne la réduction de 60% des défaillances des serveurs, couplée avec une augmentation de leur durée de vie d’environ 30%. Comment ça marche ? Les serveurs sont protégés des particules, de la poussière et de l’humidité par le fluide diélectrique et l’absence de ventilateurs utilisés dans le refroidissement par air vient empêcher tout autre risque.

Le partenariat stratégique entre Submer et 2CRSi et la proposition de valeur tirée de cette alliance entre deux acteurs européen de l’industrie informatique.

2CRSi est un groupe industriel français crée en 2005 par Alain et Michel Wilmouth, coté sur Euronext Paris depuis 2018, et expert dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques haute-performance, sur-mesure et éco-énergétiques. Profondément convaincu de pouvoir concilier IT et environnement, 2CRSi met un point d’honneur à répondre au besoin de ses clients et d’adapter au plus juste ses solutions de serveurs, gagner en efficacité en éliminant les composants superflus et réduire de 40 à 60% la consommation énergétique des datacenters. Au-delà de cette réduction de consommation, 2CRSi s’engage à recycler la chaleur fatale produite par les serveurs de façon à alimenter en chaleur d’autres bâtiments et infrastructures. C’est dans ce cadre que 2CRSi a créer un partenariat stratégique avec la société espagnole Submer, fabricant européen de bacs dans lesquels sont immergés les serveurs de 2CRSi.

Submer a été fondée en 2015 à Barcelone par Daniel Pope et Pol Valls dans le but de rendre l’exploitation et la construction du datacenter respectueuses de l’environnement. L’entreprise rassemble une équipe multidisciplinaire de classe mondiale avec diverses compétences dans des domaines tels que l’opération du datacenter, l’ingénierie thermique, ou encore le développement de HW & SW. Submer a développé une technologie innovante de refroidissement par immersion qui permet de diminuer significativement la consommation d’électricité du datacenter, son empreinte carbone et permet d’atteindre des densités inégalées.

La collaboration entre 2CRSi et Submer est apparue évidente du fait d’une ambition commune : rendre le monde de l’informatique durable, diminuer l’impact environnemental du secteur et innover en permanence pour développer des technologies de pointe extrêmement efficaces en mesure d’offrir à leurs clients les meilleures performances en fonction des critères techniques, économiques et énergétiques exigés.

Leur collaboration est très large et regroupe des aspects techniques (R&D), marketing et commerciaux. De ce partenariat est née une nouvelle offre: 2CRSi apporte sur le marché une solution clé en main personnalisable, qui regroupe serveurs de très haute densité et refroidissement par immersion pour une efficacité énergétique maximale.

Ce que vous pourrez apprendre en vous inscrivant au webinar:

Découvrir le fonctionnement du refroidissement de serveurs informatiques par immersion

Appréhender les tendances de marché autour du refroidissement des serveurs par immersion

Comprendre l’impact positif écologique et économique du refroidissement par immersion

En savoir plus sur 2CRSi et Submer et sur la proposition de valeur de ce partenariat unique dans le paysage européen de l’IT

Programme du webinar organisé le 15 juin 2021, 10h:

Vos intervenants pour ce webinar:

Laura Marion (Account Manager, Submer)

Jamal Al Chami (Ingénieur Docteur de Recherche, département R&D, 2CRSi)

Michael Helezen (Ingénieur de Recherche, département R&D, 2CRSi),

Sébastien Germain (Global Lead, Digital Go-to-Market, 2CRSi Group)

Fabrice Guri (Projet Leader, Immersion, 2CRSi)

