Chipper Cash: la FinTech africaine soutenue par Jeff Bezos passe au rang de licorne

Six mois seulement après sa dernière levée de fonds de 30 millions de dollars, Chipper Cash réalise un nouveau tour de table en série C de 100 millions de dollars, atteignant une valorisation de plus d’un milliard de dollars, selon les informations du média TechCrunch. Ce dernier financement a été mené par SVB Capital, avec la participation de Deciens Capital, Ribbit Capital, One Way Ventures, 500 Startups, Tribe Capital, Brue2 Ventures et Bezos Expeditions, le fonds du fondateur d’Amazon.

Fondé en 2018 par Ham Serunjogi et Maijid Moujaled, anciens de Facebook, Flickr et Yahoo, Chipper Cash a mis au point une application de services de paiement peer-to-peer (P2P) notamment, et de services de paiements locaux et transfrontaliers à destination des commerçants, via sa fonctionnalité Chipper Checkout. Présente à ce jour dans sept pays africains (le Ghana, l’Ouganda, le Nigeria, la Tanzanie, le Rwanda, l’Afrique du Sud et le Kenya) et depuis peu au Royaume-Uni, la FinTech revendique 4 millions d’utilisateurs et 10 000 nouveaux utilisateurs par jour. Elle traite en moyenne 80 000 transactions par jour.

Un marché en plein essor

Profitant de l’effervescence autour des cryptomonnaies de ces derniers mois, Chipper Cash a lancé une fonctionnalité permettant de convertir sa monnaie locale en bitcoins, d’en acheter et d’en vendre à tout moment. Selon le géant Binance, qui développe l’une des plateforme de trading de cryptomonnaies les plus importantes au monde, le nombre de ses utilisateurs africains a augmenté de plus de 2 000% ces derniers mois. Une offre bienvenue sur le continent donc, où les FinTech sont en plein essor.

En effet, l’année 2020 a été particulièrement riche pour les startups africaines spécialisées dans le paiement. On peut notamment citer l’acquisition de la FinTech Sendwave, spécialisée dans le transfert financier en Afrique, par WorldRemit pour 500 millions de dollars, le partenariat de Visa avec la startup nigériane Paga, qui développe une application de paiement, ou encore le rachat de la FinTech nigériane Paystack par le géant américain Stripe, qui entend accroître sa présence sur le continent africain.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Chipper Cash ambitionne désormais de lancer de nouveaux produits et d’agrandir son équipe d’une centaine de collaborateurs, pour employer au total 300 personnes.

Chipper Cash : les données clés

Fondateurs : Ham Serunjogi et Maijid Moujaled

Création : 2018

Siège social : San Francisco

Secteur : FinTech

Financement : 100 millions de dollars en série C auprès de SVB Capital.