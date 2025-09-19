CONDUCT s’attaque au casse-tête des customisations SAP et lève 10 millions d’euros

D’ici 2027, SAP impose à ses clients de migrer leurs systèmes ERP vers l’environnement S/4HANA. Un passage obligé qui concerne des milliers d’entreprises à travers le monde et qui s’annonce particulièrement complexe, notamment en raison des personnalisations accumulées au fil des années. Ces adaptations spécifiques, conçues pour répondre à des besoins métiers précis, sont aussi la principale source de coûts et de rigidité des systèmes actuels.

C’est précisément ce point de friction qu’adresse Conduct, créée à Londres en 2024 par trois anciens ingénieurs de Palantir la société propose une plateforme d’agentic AI conçue pour rendre les ERP intelligibles et gouvernables. L’idée est d’offrir aux CIOs, aux équipes IT et aux décideurs métier la capacité de comprendre comment leurs systèmes fonctionnent réellement et quelles logiques métiers s’y trouvent encapsulées. Là où les projets de migration reposent traditionnellement sur de longs diagnostics confiés à des cabinets de conseil, Conduct promet une visibilité directe et continue grâce à l’intelligence artificielle.

La proposition de valeur se concentre sur la gestion des customisations SAP. Selon Conduct, pour chaque dollar investi dans une personnalisation, deux dollars supplémentaires doivent être dépensés en maintenance. L’outil aide ainsi les entreprises à distinguer les développements critiques à conserver de ceux qui peuvent être remplacés par des processus standards. Une rationalisation qui vise à réduire les coûts structurels, simplifier la maintenance et accélérer les migrations, tout en limitant les risques de dysfonctionnement en production.

La plateforme repose sur une approche agentique, plus les équipes l’utilisent, plus elle s’adapte au contexte propre de l’organisation, tout en garantissant que les données sensibles ne sont pas réutilisées pour entraîner des modèles externes. Henry Thompson, CTO de Conduct, insiste sur cet aspect de souveraineté, la valeur générée reste confinée à l’entreprise utilisatrice, un critère déterminant pour des groupes qui hésitent encore à ouvrir leurs systèmes à l’IA.

Cette promesse a déjà séduit des acteurs industriels de premier plan. Daimler Truck, un des leaders mondiaux du poids lourd, ainsi que Rittal, fabricant de baies informatiques, utilisent déjà la plateforme dans leurs opérations quotidiennes. Leur adoption témoigne de la capacité de Conduct à gérer des environnements critiques où la fiabilité et la continuité de service sont essentielles.

Pour accélérer sa croissance et étendre son offre, Conduct vient de lever 12 millions de dollars (environ 10,1 millions d’euros) en amorçage. Le tour de table est mené par le fonds Creandum, avec la participation de Lucid Capital, Booom, ainsi que de business angels issus de Palantir, Google DeepMind, Workday et SAP. La startup a été créée par Jan Philipp Haas, Philipp Hoefer et Henry Thompson.