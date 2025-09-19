DOCTOR.ONE lève 4 millions d’euros pour faire du suivi asynchrone le nouveau standard du traitement des maladies chroniques

La télésanté s’est imposée en Europe à la faveur de la pandémie, principalement sous sa forme synchrone avec les consultations vidéo en temps réel entre médecins et patients. Si ce modèle a permis d’élargir l’accès aux soins, il reste contraint par la disponibilité simultanée des deux parties, limitant son efficacité pour le suivi des maladies chroniques, qui nécessitent un accompagnement dans la durée.

L’approche asynchrone se distingue par l’échange différé d’informations médicales, plutôt que de recourir à des visioconsultations programmées, patients et praticiens communiquent via des micro-interactions, un partage de données cliniques et un suivi continu. Cette logique relationnelle répond mieux aux enjeux des pathologies chroniques, en allégeant les plannings des praticiens qui peuvent gérer leurs patients sans avoir à caler un rendez vous avec eux.

En Europe, le modèle gagne du terrain avec l’émergence d’acteurs comme Doctor.One. Fondée à Varsovie en 2021, la société propose une plateforme permettant aux médecins de rester connectés avec leurs patients entre deux visites. Déjà utilisée dans des programmes liés à l’obésité, l’oncologie, la neurologie et l’endocrinologie, elle a facilité près de 500 000 micro-interactions. Les premiers résultats d’un programme sur la sclérose en plaques, sont encourageants: 81 % des médecins ont rapporté une amélioration de la qualité des soins, avec un Net Promoter Score de 93.

Doctor.One a également convaincu plusieurs laboratoires pharmaceutiques à l’instar de Novartis, Novo Nordisk, Merck et AstraZeneca, qui s’appuient sur la plateforme pour améliorer l’adhésion aux traitements et renforcer la relation patient-médecin au-delà des rendez-vous hospitaliers. La société a récemment étendu son champ d’action technologique avec l’acquisition de Doctor Dok, un développeur polonais de solutions d’intelligence artificielle pour le secteur médical, afin d’intégrer davantage d’automatisation et d’insights dans les parcours de soins.

Pour soutenir son expansion, Doctor.One vient de lever 4 millions d’euros en tour Seed mené par YZR Capital, avec la participation d’Impact Ventures et d’investisseurs existants. Ce financement doit permettre à l’entreprise d’entrer sur les marchés allemand, espagnol et britannique, de renforcer ses équipes produit et IA.