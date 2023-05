Connaissez-vous Ali Hamriti, CEO de Rollee, qui facilite l’accès aux services financiers pour les travailleurs indépendants ?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Diplômé d’un Master en Mathematics, Machine Learning et Data Science de l’École normale supérieure, Ali Hamriti occupe le poste de Data scientist chez Keyrus, puis Ekimetrics et HostnFly, avant de rejoindre Ditto en tant que Head of Data. « L’entreprise pour laquelle je travaillais n’ayant pas survécu au covid, j’ai vu cela comme une opportunité car j’avais l’envie d’entreprendre », confie-t-il.

En août 2020, Ali Hamrit et Pierrick Legrand, ex-Sales Director chez CapSens, lancent la FinTech Rollee, une API qui fournit aux prêteurs et assureurs un accès sécurisé aux données sur les revenus de leurs clients. « Nous sommes partis du constat que les données professionnelles sont très fragmentées aujourd’hui », explique Ali Hamriti. « Nous avons donc lancé une solution qui permette de centraliser ces données professionnelles, à destination des organismes de crédit notamment ».

Pour rappel, l’entreprise a levé 4 millions d’euros en mars 2022 auprès de Speedinvest, Seedcamp et 20VC. Rollee ambitionne de poursuivre ses investissements dans l’expérience de ses clients actuels et dans le développement commercial.

Retrouvez l’interview complète d’Ali Hamriti, co-fondateur et CEO de Rollee: