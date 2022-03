[Seed] Travailleurs indépendants: la FinTech Rollee lève 4 millions d’euros auprès de Speedinvest

En France, on estime le nombre de travailleurs indépendants à environ 3 millions. Un chiffre qui augmente de façon régulière, et qui concerne de plus en plus de jeunes. Face aux difficultés de ces indépendants pour bénéficier de services financiers et d’assurances, car souvent perçus comme des travailleurs en situation « instable », la startup française Rollee a lancé un service leur permettant de renseigner des informations sur leurs revenus afin de rassurer les fournisseurs de services financiers.

La FinTech accélère avec un second tour de table de 4 millions d’euros, réalisé auprès de Speedinvest, Seedcamp et 20VC, avec la participation de business angels. « L’objet de cette levée de fonds est d’accélérer en termes de recrutement et d’investir sur le marketing et la commutation », commente Ali Hamriti, CEO de Rollee. « Notre ambition est de poursuivre notre croissance sur le marché britannique et français et de pouvoir entrer sur le marché allemand, avec l’accompagnement de Speedinvest ».

« Mieux évaluer la situation professionnelle »

Le projet a vu le jour en 2021 sous l’impulsion d’Ali Hamriti, ancien Head of Data chez Ditto et spécialisé en credit scoring, Pierrick Legrand, ex-Sales Director chez CapSens, et rejoint par Thomas Godart, ex-CTO chez GreenFlex qu’il a accompagné jusqu’à la vente à Total. « Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un problème d’accessibilité à la donnée professionnelle. Cette donnée est importante pour pouvoir mieux évaluer la situation professionnelle de quelqu’un ».

Rollee, qui s’adresse aux fournisseurs de services financiers (banques, FinTech, assurances), peut concerner les salariés comme les indépendants. Mais la FinTech se concentre en priorité sur cette dernière catégorie. « Nous avons décidé de nous concentrer d’abord sur les travailleurs indépendants, et en particulier de la « gig economy », car beaucoup d’entre eux sont considérés comme ayant une situation instable, à tort ».

