[DECODE Quantum] A la rencontre de Guillaume de Giovanni, le CEO et fondateur de Viqthor.

Dans ce 57e épisode des entretiens Decode Quantum, Olivier Ezratty accueille Guillaume de Giovanni, le CEO et fondateur de Viqthor. Ingénieur EFREI en électronique, son parcours l’a amené à travailler chez Aeroflex aux USA comme chef de produit dans l’électronique radio fréquence et microondes pendant 5 ans, puis chez Noise Extended Technologies où il était CEO pendant entre 2009 et 2017, puis comme directeur du business development chez VIAVI Solutions et d’une business unit chez SPHEREA jusqu’en 2021 dans l’électronique dans le domaine des satellites. Il lance Viqthor en 2022 qui est spécialisé dans l’électronique de contrôle des qubits ».

