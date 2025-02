Connaissez vous BeeGuard ? l’intelligence artificielle au service de la préservation des abeilles

Avec un taux de mortalité annuel de 35 %, la disparition des pollinisateurs réduit la production de 75 % des cultures agricoles. L’effondrement des populations d’abeilles compromet la biodiversité et la sécurité alimentaire. BeeGuard développe un système de surveillance des colonies basé sur des capteurs IoT et de l’intelligence artificielle pour mesurer leur activité et détecter les facteurs environnementaux qui affectent leur survie.

Un secteur en mutation : entre urgence écologique et transformation technologique

L’agriculture intensive, la raréfaction des ressources florales et l’usage de pesticides fragilisent les pollinisateurs. L’absence de données précises rend difficile l’adaptation des pratiques agricoles et industrielles. Hors l’abeille est l’un des meilleurs bio-indicateur qui reflète la qualité environnementale de son écosystème. C’est l’approche proposée par la startup BeeGuard pour répondre à cette problématique environnementale en fournissant des mesures objectives aux apiculteurs, aux agriculteurs et aux institutions.

Retrouvez l’équipe de BEEGUARD au Retrouvez l’équipe de BEEGUARD au Salon de l’Agriculture 2025 qui se tient jusqu’au dimanche 2 mars 2025 – Pavillon 4 sur l’espace AGRITECH

BeeGuard conçoit un système de surveillance en temps réel pour suivre l’état des colonies. Le compteur BeeLive enregistre 16 000 passages par heure et analyse la dynamique de butinage et la mortalité journalière. Une balance connectée suit les variations du poids de la ruche et détecte les baisses d’activité. Une station météo intégrée mesure l’influence des conditions climatiques sur la colonie. Un module GPS protège les ruches des vols et facilite le suivi des transhumances.

Ces outils permettent d’anticiper les problèmes et d’adapter la gestion des ruchers. Le dispositif s’étend au suivi de la biodiversité dans les cultures arboricoles et viticoles, où les pollinisateurs jouent un rôle clé.

BeeGuard équipe aujourd’hui 5 400 ruches dans 12 pays et souhaite élargir sa clientèle en s’adressant également aux collectivités et aux industriels. L’entreprise a reçu plusieurs distinctions, dont le SIMA Innovation Award 2022 pour le compteur BeeLive et le Trophée de l’Innovation Alimentaire Durable 2021. Elle est partenaire du projet ECONECT, qui associe six laboratoires du CNRS à l’étude des bio-indicateurs environnementaux. BeeGuard collabore avec l’INRAE et CNRS pour améliorer l’analyse des données collectées. Deux brevets sont en cours de dépôt afin de protéger les innovations développées.

BeeGuard commercialise ses capteurs et propose des abonnements pour l’analyse des données collectées. En 2022, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 460 000 euros. Elle a levé 100 000 euros en janvier 2023 via la plateforme de financement participatif Solylend. L’entreprise a également bénéficié du Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

Le digital au Salon International de l’Agriculture

🌱 Un rendez-vous incontournable pour l’innovation numérique

Le Salon International de l’Agriculture s’impose comme un carrefour essentiel pour les entreprises et start-ups du numérique appliqué à l’agriculture. Chaque édition voit émerger un écosystème dynamique, réunissant experts, décideurs et jeunes entreprises souhaitant démontrer leurs innovations. Sur plus de 900 m², cet espace devient un terrain d’échanges privilégié entre partenaires et clients du secteur agricole, tout en attirant les talents de demain.

🚜 Le numérique au cœur de l’agriculture et de l’agroalimentaire

Le digital est désormais un pilier incontournable du secteur agricole. L’adoption massive de technologies embarquées, d’outils de traçabilité et de solutions d’agriculture de précision témoigne de la transformation numérique des exploitations. Ce phénomène touche également les secteurs de l’alimentation et de la recherche en biotechnologies, où la digitalisation s’accélère à un rythme sans précédent.

🔬 AGRI’TECH : un espace en constante évolution

Anciennement connu sous le nom Agri 4.0, le pôle AGRI’TECH incarne cette dynamique d’innovation. Cette nouvelle dénomination marque une ambition renforcée : accompagner les acteurs du numérique agricole et mettre en lumière les solutions de demain. De l’intelligence artificielle aux plateformes de gestion agricole, en passant par les capteurs intelligents et les outils d’aide à la décision, l’AGRI’TECH illustre l’avenir d’une agriculture plus précise, prévisionnelle et durable.

👉 Un espace à ne pas manquer pour découvrir l’innovation au service de l’agriculture !