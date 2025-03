Nous cloturons cette semaine spéciale consacrée à l’agtech et l’innovation dans le secteur agricole par C’est qui le patron? la marque alimentaire la plus vendue parmi celles créées au cours de la dernière décennie. Un succès bati sur une coopérative qui fonctionne sans actionnaires, sans dividendes et sans rachat possible, garantissant la pérennité de son engagement. Chaque sociétaire verse un euro à vie et participe aux décisions stratégiques.

Une marque qui veut offrir la juste rémunération aux producteurs agricoles

Le secteur agroalimentaire français fait face à une pression constante sur les prix, contraignant les producteurs à opérer avec des marges réduites, voire insuffisantes pour assurer la viabilité de leur exploitation. Les circuits traditionnels, dominés par la grande distribution et les industriels, limitent la redistribution de la valeur ajoutée, laissant les agriculteurs dans une situation de fragilité économique. Ce modèle entraîne une dépendance aux subventions, une baisse des vocations agricoles et, in fine, une menace sur la souveraineté alimentaire française.

Face à cette réalité, les consommateurs expriment une volonté grandissante de soutenir une alimentation plus équitable et transparente. En France, la consommation responsable progresse, avec une préférence marquée pour les circuits courts et les produits garantissant une juste rémunération des producteurs. Toutefois, l’offre reste fragmentée, et les alternatives accessibles en grande distribution demeurent limitées.

Un modèle coopératif innovant: Fondée en 2016, « C’est Qui Le Patron ?! » réinvente la relation entre producteurs et consommateurs en instaurant un modèle coopératif démocratique. Contrairement aux entreprises agroalimentaires classiques, la coopérative repose sur un système de gouvernance participative : les consommateurs décident par vote des produits à commercialiser et des critères garantissant une rémunération juste des producteurs.

Chaque produit vendu porte en lui un engagement clair : garantir un prix suffisant pour assurer la durabilité des exploitations agricoles. L’initiative, qui a commencé avec le lait, s’est étendue aux œufs, aux conserves et, dès 2025, aux fruits et légumes, avec un premier lancement sur la cerise.

Avec 16 millions de consommateurs impliqués et une présence dans l’ensemble des grandes surfaces françaises, « C’est Qui Le Patron ?! » est aujourd’hui la marque alimentaire la plus vendue parmi celles créées au cours de la dernière décennie. La coopérative fonctionne sans actionnaires, sans dividendes et sans rachat possible, garantissant la pérennité de son engagement. Chaque sociétaire verse un euro à vie et participe aux décisions stratégiques.

L’ouverture à la vente de fruits et légumes en 2025 marque une nouvelle étape que nous leur souhaitons porteuse.