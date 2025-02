Connaissez vous Senseen, la startup qui surveille la santé des cultures grâce à un scanner miniature?

Le suivi de la santé des cultures est un enjeu de plus en plus important face aux stress climatiques et biologiques croissants. Les solutions actuelles, bien que précises, restent peu adaptées à une utilisation de terrain en raison de leur complexité et de leur coût élevé. L’analyse du pH, de l’indice d’oxydoréduction (redox) ou encore de la conductivité, qui sont des indicateurs essentiels de la résilience des plantes, nécessite des instruments de laboratoire difficiles à transporter et à manipuler. Cette contrainte freine leur adoption à grande échelle et limite l’exploitation de données pourtant déterminantes pour l’optimisation des pratiques agricoles.

Retrouvez l'équipe de SENSEEN au Salon de l'Agriculture 2025 qui se tient jusqu'au dimanche 2 mars 2025 – hall 7.2 sur le stand C024

Senseen répond à cette problématique avec un scanner miniature capable d’évaluer en quelques secondes l’état physiologique des plantes, offrant ainsi une alternative accessible et performante aux agriculteurs et viticulteurs. En quelques secondes les trois principaux indicateurs du sol et de la plante sont analysés par l’appareil développé par la startup. Fonctionnant à la lumière, le boitier transmet instantanément les données collectées via Bluetooth à une application mobile, permettant aux agriculteurs de suivre l’état de leurs cultures sans recourir à des analyses en laboratoire.

Des applications immédiates pour l’agriculture

L’intérêt de cette innovation réside dans son déploiement sur le terrain, directement auprès des exploitants. La mesure du pH permet d’évaluer l’équilibre chimique du sol et d’anticiper les ajustements nécessaires en matière d’amendement. L’indice d’oxydoréduction, quant à lui, offre une lecture précise du niveau de stress des cultures, un paramètre clé pour la gestion des intrants et des stratégies agronomiques. Enfin, la conductivité renseigne sur la capacité des plantes à résister aux variations hydriques, facilitant ainsi l’adaptation des pratiques d’irrigation.

Déjà adopté par plusieurs viticulteurs et producteurs de grandes cultures comme les céréales, tomates et melons, le scanner de Senseen permet une surveillance continue de la photosynthèse et des échanges chimiques entre la plante et son environnement. Ces informations, autrefois difficiles à obtenir en temps réel, deviennent désormais des outils d’aide à la décision concrets pour optimiser la gestion des cultures.

Un modèle économique centré sur la donnée

Senseen commercialise son scanner au prix de 2 750 euros, accompagné d’un modèle d’abonnement permettant d’accéder aux analyses et recommandations. L’offre basique, à 300 euros par an, donne accès aux mesures essentielles, tandis qu’une version premium, prévue pour 2024 au tarif de 1 000 euros par an, intégrera des outils d’aide à la décision basés sur des données météorologiques et satellitaires. L’objectif est de fournir aux agriculteurs une plateforme de suivi en temps réel, leur permettant d’adapter leurs interventions de manière proactive et efficace.