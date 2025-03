Perfarmer, la startup qui digitalise la commercialisation des céréales ?

Le blé, le maïs ou le colza voient leur valeur évoluer en fonction de multiples facteurs, qu’il s’agisse des conditions climatiques, des tensions géopolitiques, des politiques monétaires ou de la production mondiale. Pour un agriculteur, cette instabilité représente un risque financier considérable. Une mauvaise anticipation des cours peut compromettre l’équilibre économique de son exploitation, voire la mettre en péril.

Perfarmer s’est donné pour mission de répondre à cette problématique en offrant aux agriculteurs un outil leur permettant de vendre au bon moment. Fondée en 2018 par Edgar Chaput, ancien cadre chez Google et Lydia, et Michel Barrousse, exploitant agricole dans le Gers, l’entreprise a développé une application mobile fonctionnant comme un véritable assistant commercial. Loin des outils de trading souvent complexes et inadaptés au monde agricole, cette solution repose sur un simulateur de risques analysant les tendances des cinq dernières années. Elle permet aux agriculteurs de définir un prix objectif, correspondant au seuil de rentabilité qu’ils souhaitent atteindre, et d’être alertés par SMS dès que ce niveau est franchi sur les marchés.

L’approche de Perfarmer repose sur la simplicité et l’efficacité. Pour un abonnement mensuel, les exploitants accèdent à une plateforme leur garantissant une meilleure maîtrise de leurs ventes, sans se laisser piéger par les incertitudes du marché. Depuis son lancement, la solution a séduit plus de 28 000 agriculteurs et affiche une note moyenne de 4,8 sur les principales plateformes de téléchargement. L’entreprise a également noué des partenariats avec une cinquantaine de coopératives et de négoces, intégrant ses outils à leurs systèmes d’information pour renforcer la réactivité des producteurs face aux fluctuations des prix. En 2024, plus de deux millions de tonnes de récoltes ont été vendues via l’application, soit près du double du volume traité l’année précédente.

L’AgTech connaît une dynamique croissante à l’échelle mondiale, avec des investissements massifs aux États-Unis et en Israël, où la transformation numérique de l’agriculture s’est imposée comme un levier stratégique. En France, le secteur reste en retard, notamment en raison d’un manque de financement et de synergies entre le monde agricole et les nouvelles technologies. Perfarmer s’inscrit dans cette volonté de rapprochement entre ces deux univers. L’entreprise est membre du collectif La Ferme Digitale, qui œuvre à promouvoir l’innovation dans l’agriculture et à sensibiliser les décideurs aux enjeux de la modernisation du secteur.

Dès ses débuts, Perfarmer a bénéficié du soutien de figures emblématiques de la French Tech. En 2018, la société a levé 250 000 euros auprès de Thibaud Elzière, fondateur d’Hexa, Frédéric Montagnon, cofondateur de LGO et Teads, Nicolas Steegmann, fondateur de Stupeflix, ainsi que Kantarepe Investments et Julien Romanetto, entrepreneur et investisseur actif dans la tech.