Connaissez vous BOOND MANAGER, et sa solution de gestion à destination des ESN?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Fondée à Brest par les frères TANGUY, ANTHONY et LOÏC LAMBERT, BOOND MANAGER (https://www.boondmanager.com)se spécialise dans l’amélioration de la performance des ESN et des ICT.

La startup propose un ERP métier qui facilite le quotidien de ces entreprises en centralisant leurs besoins en matière de recrutement, de suivi des collaborateurs et d’activité commerciale. Selon les cofondateurs, « les ESN et les ICT font face à un problème récurrent : elles ne réussissent pas à centraliser au sein d’une seule et même solution les recrutements, le suivi des collaborateurs, ou encore l’activité commerciale ».

Depuis 2009, l’ERP BoondManager facilite le quotidien de plus de 1 500 ESN et ICT, avec plus de 80 000 utilisateurs. L’objectif de BoondManager est de faire gagner du temps et de rendre plus efficaces les recruteurs, commerciaux et administratifs. La plateforme assure une gestion de tout le cycle de vie des consultants, depuis leur arrivée jusqu’à la facturation.

Une solution exhaustive

La plateforme BOOND MANAGER se distingue par sa capacité à réunir plusieurs outils en une seule interface. Elle intègre un ATS (logiciel de recrutement), un CRM (gestion de la relation client), une plateforme de facturation, et des outils de gestion de projets, de temps, et de notes de frais.

Les besoins spécifiques des ESN et des ICT sont au cœur de la conception de BoondManager. L’ERP permet d’identifier et de suivre les bons candidats, de suivre de près les collaborateurs, de répondre efficacement aux besoins des clients, de piloter les projets avec précision, d’améliorer les performances commerciales, de faciliter la collecte des temps, frais et absences, et de facturer rapidement et sans erreurs l’activité réalisée. Comme tout SaaS qui se respecte, BoondManager est évolue avec de nouvelles fonctionnalités livrées tous les deux mois.

Après avoir bootstrappé BOONDMANAGER lève 32 millions d’euros

Pendant 15 ans la startup s’est développé en mode bootstrap, et a réussi à développer un modèle suffisamment rentable pour assurer sa croissance. Mais l’heure est à l’accélération sur un marché qui lui a choisi de ralentir, ce contre temps devrait profiter à BOOND MANAGER qui a doublé son chiffre d’affaires en moins de 2 ans pour passer à 10 millions d’euros. C’est le fonds d’investissement londonien, Expedition Growth Capital qui a remporté le suffrage des fondateurs. Piloté par Oliver THOMAS, Expedition Growth Capital mise principalement sur des startups rentables avec une forte préférence pour celles qui ont dans leur adn une croissance rentable dès le 1er jour, rien d’étonnant à retrouver des startups adeptes du bootstrapping au portefeuille du fonds. Ce sont 32 millions d’euros qui sont donc investis pour assurer une nouvelle phase de développement de la startup

BOOND MANAGER emploie actuellement plus de 70 collaborateurs, et compte en recruter une vingtaine par ans pour accompagner ses nouveaux clients.