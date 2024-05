37 entrées au NEXT40 / FT120 / CentraleSupélec mise sur la Deeptech / HUMANE serait à vendre

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

🎂 Bon anniversaire à Maelle GAVET (TECHSTAR), Fréderic SIMOTTEL (BFM BUSINESS), Lionel STEVE (LA FABRIK), Philippe FRAYSSE (DATAMENSIO), Emmanuel FRAYSSE (DIGILIAN)



+ BREAKING NEWS Avec Salesforce, votre allié stratégique pour réinventer la gestion commerciale.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

La Directrice de la FRENCHTECH, Clara CHAPPAZ vient de rendre publique l’’édition 2024 du NEXT40 / FT120 nous vous listons les nouvelles entrées:

Adagio, Aqemia, Braincube, Comet, DriiveMe, Ekimetrics, Exotrail, Flowdesk, Foodles, Greenly, HappyVore, Hoppen, iSupplier, La Fourche, Madbox, Mistral AI, Mistertemp, Moon Surgical, Mooncard, mylight150, Opteamis, Pasqal, PerfectStay, Planity, Shares, SiPearl, Swan, Umiami, Unseenlabs, Volta Medical, WAAT, WeMaintain, Weezevent, Worldia

L’AI Act est voté

Le 21 mai, les États membres de l’UE ont unanimement adopté L’AI Act, un règlement destiné à encadrer le développement et l’utilisation de l’IA. Ce texte, fruit de plusieurs mois de négociations, établit un cadre légal pour cette technologie en pleine expansion.

L’AI Act prendra pleinement effet en 2026, mais certaines dispositions, comme l’interdiction des systèmes d’IA à risque inacceptable tels que la police prédictive, entreront en vigueur dès 6 mois après sa publication officielle. La loi distingue 4 niveaux de risque pour les systèmes d’IA : minimal, limité, élevé et inacceptable. Les systèmes à haut risque devront respecter des exigences strictes de transparence et de conformité pour accéder au marché européen, tandis que ceux à risque limité seront soumis à des obligations plus légères.

Cette législation ambitieuse vise à faire de l’Europe un leader mondial de la régulation de l’IA, en mettant l’accent sur la confiance, la transparence et la responsabilité. Elle représente une réponse aux préoccupations croissantes concernant la protection des droits d’auteur et la lutte contre la désinformation, exacerbées par la popularité des systèmes d’IA générative comme ChatGPT et Gemini.

Décision du Conseil constitutionnel : 5 mesures de la loi SREN censurées

Le 17 mai, le Conseil constitutionnel a invalidé 5 dispositions de la Loi pour sécuriser l’espace numérique (SREN) suite aux recours de 60 députés. L’article 19, créant un délit d’outrage en ligne, a été censuré pour atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Le Conseil a jugé que les comportements visés sont déjà couverts par d’autres infractions pénales comme la diffamation et le harcèlement. En revanche, le blocage des sites pornographiques accessibles aux mineurs, prévu par l’article 2, a été validé. Enfin, quatre autres articles, incluant l’identité numérique généralisée et la médiation des litiges en ligne, ont été également rejetés.

CentraleSupélec : feuille de route ambitieuse pour l’entrepreneuriat Deeptech

L’école CentraleSupélec vise à devenir la référence en entrepreneuriat DEEPTECH en France. Pour cela, 3 axes prioritaires sont définis : former et exposer 2 fois plus d’étudiants à l’entrepreneuriat, accélérer la création des startups deeptech et capitaliser sur la recherche et l’innovation de l’école. Actuellement, l’école a contribué à la création de 833 startups, dont 8 licornes et 21 lauréates French Tech 2030. La stratégie inclut également de tripler les startups deeptech dans les 4 prochaines années et d’intensifier les collaborations entre recherche et entreprises. En parallèle, l’école soutient le financement des startups via son fonds CS Venture, lancé en mai 2023.

Google intègre des publicités dans ses réponses générées par IA

GOOGLE va bientôt tester l’intégration de publicités dans ses nouvelles réponses de recherche générées par IA. Cette initiative vise à adapter son modèle économique à l’ère de l’IA. Lors de la conférence annuelle Google I/O, Sundar Pichai a annoncé que ces publicités apparaîtront dans les résumés IA, clairement étiquetés comme « sponsorisés ». Cette stratégie pourrait renforcer la domination de Google dans le domaine de la publicité en ligne. Les premiers tests montrent que les utilisateurs acceptent ces publicités, ce qui pourrait augmenter les revenus de l’entreprise.

HUMANE serait à vendre

Humane rechercherait déjà un acquéreur pour son activité, selon des sources proches du dossier, quelques semaines seulement après le lancement public tumultueux de son dispositif AI portable lors du CES 2024. Fondée en 2018 par deux anciens vétérans d’Apple Inc., le couple marié Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, Humane cherchait à créer un nouveau dispositif alimenté par l’IA pouvant potentiellement rivaliser avec l’iPhone. L’entreprise a été valorisée l’année dernière à 850 millions de dollars par des investisseurs, selon le site d’actualités technologiques The Information.

+ EN BREF

Gordon Bell, célèbre pour sa contribution à la conception de plusieurs minicomputers influents chez Digital Equipment Corporation, dont le PDP-8 sur 12 bits, est décédé le 17 mai à l’âge de 89 ans. INSERM TRANSFERT et le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur viennent d’annoncer le renouvellement de leur collaboration pour 3 ans. Ce partenariat vise à renforcer les synergies et l’accompagnement des projets de recherche en cancérologie dans la région PACA. La 1re phase a permis de soutenir près d’une dizaine de projets à fort potentiel. Ce nouvel accord mettra l’accent sur la valorisation des innovations scientifiques, le transfert technologique, et la formation des chercheurs. Les 2 entités travailleront également à obtenir des financements européens pour de nouveaux projets. La société française PASQAL , spécialiste de l’informatique quantique, a conclu un accord avec ARAMACO pour déployer le 1er ordinateur quantique en Arabie saoudite. Ce système de 200 qubits, prévu pour le second semestre 2025, sera installé, entretenu et exploité par Pasqal. Cette collaboration marque une étape clé dans l’adoption commerciale de la technologie quantique dans le Royaume. En parallèle, Pasqal a récemment démontré des avancées significatives en planification satellite, renforçant son positionnement de leader dans le secteur des solutions quantiques industrielles. La start up suédoise LASSIE , écosystème d’assurance santé préventive pour animaux, étend son activité en France après un succès en Suède et en Allemagne. En France, plus de 53 % des foyers possèdent un animal de compagnie, avec des dépenses annuelles moyennes de 1224 EUR par foyer. Fondée en 2021, Lassie propose des formations aux propriétaires, permettant de réduire les frais vétérinaires et d’obtenir des réductions sur les primes d’assurance. Forte de 90 000 adhérents, Lassie vise à créer une plateforme paneuropéenne dédiée au bien-être des animaux de compagnie. GOOGLE a averti les salles de rédaction à but non lucratif que l’adoption d’un nouveau projet de loi en Californie pourrait mettre en péril ses futurs investissements dans l’industrie de l’information aux États-Unis. Ce projet de loi, introduit par le sénateur Steve Glazer, propose de taxer les transactions publicitaires numériques des grandes entreprises Tech pour financer des crédits d’impôt destinés à embaucher plus de journalistes en Californie. Google a déjà menacé de suspendre ses investissements dans cet État en réponse à une autre proposition de taxe sur les liens d’actualité. Ces mesures pourraient avoir des répercussions sur des centaines de petits éditeurs de presse à travers le pays. Pixar annonce le licenciement d’environ 175 collaborateurs, soit environ 14 % de son effectif, dans ce qui constitue la plus grande restructuration de son histoire. La société envisage de cesser la production de séries originales pour Disney+.



+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

Salesforce Customer 360 mobilise l’ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre secteur d’activité, il existe une solution adaptée à vos besoins.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ WE LOVE INNOVATION

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

L’UE soutient les startups de défense dans un paquet d’1 milliard d’EUR La Commission européenne investit de 1,031 milliard d’EUR via le Fonds européen de la défense (FED) pour financer 54 projets de recherche et développement en défense dont des projets majeurs cyber. Parmi ces projets, 4 initiatives visent spécifiquement à transférer des innovations civiles vers le secteur de la défense. Le projet MaJoR, par exemple, combinera développement technologique et soutien financier à court terme pour jusqu’à 60 startups et PME. En 2023, 42 % des entités financées sont des PME, soulignant l’engagement de l’UE à inclure les petites entreprises dans le développement de capacités critiques en défense. Explosion des cybermenaces en 2024 : Deepfakes et phishing en tête Le dernier rapport d’AVAST révèle une explosion des cybermenaces en 2024, avec près de 90 % des attaques reposant sur la manipulation humaine. Les escroqueries, le phishing et le malvertising dominent, représentant 90 % des menaces mobiles et 87 % sur ordinateurs. YouTube est particulièrement visé, avec des deepfakes et des piratages de chaînes servant à diffuser des contenus frauduleux. Les cybercriminels exploitent aussi des logiciels malveillants en tant que service (MaaS) pour recruter des complices. De plus en plus courant : les cybercriminels tirent parti des émotions humaines pour leurs attaques lucratives. Les agences américaines et britanniques dévoilent l’identité d’un cybercriminel de LockBit Les agences de sécurité des États-Unis et du Royaume-Uni ont révélé l’identité de Dmitry Yuryevich Khoroshev, suspecté d’être derrière le pseudonyme « LockBitSupp », un acteur majeur du groupe de ransomware LOCKBIT. Le 7 mai, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé un acte d’accusation de 26 chefs d’accusation contre Khoroshev, ainsi qu’une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation. Parallèlement, l’Agence nationale du crime du Royaume-Uni a imposé des gels d’avoirs et des interdictions de voyage. Entre juin 2022 et février 2024, LockBit a soutenu plus de 7 000 attaques, touchant notamment plus de 100 hôpitaux et entreprises de santé. Cette annonce s’inscrit dans une série d’opérations internationales visant à perturber les infrastructures techniques des groupes de ransomware. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Les habitudes de consommation de la Génération Z Selon une étude réalisée en novembre et décembre 2023 aux Etats-Unis, près d’un tiers (32,0 %) des jeunes Américains de la Génération Z ont dépensé entre 101 et 500 dollars en produits de beauté en ligne au cours de l’année passée, et environ un quart (24,8 %) ont dépensé entre 501 et 1 000 dollars. Par ailleurs, 62,8 % de cette génération achètent des produits de beauté en ligne au moins une fois par mois, et 21,2 % le font une fois par semaine ou plus. Pour les vêtements, 42,0 % des Gen Z ont découvert leur dernier achat en magasin. Concernant les produits alimentaires, cette génération privilégie les moteurs de recherche et les réseaux sociaux pour découvrir de nouveaux produits. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

LABGENIUS, startup basée à Londres et spécialisé dans l’utilisation de l’apprentissage automatique pour trouver et concevoir des thérapies par anticorps contre le cancer, a levé 35 millions de livres sterling lors d’un tour de table de série B dirigé par M Ventures, le bras financier de Merck.

FARCASTER, un projet de médias sociaux basé sur la blockchain construit sur Ethereum, a levé 150 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par Paradigm et affirme avoir 350 000 inscriptions payantes.

La startup SUNO spécialisée dans la musique générative basée sur l’IA, a réussi à lever 125 millions de dollars auprès de Lightspeed Venture Partners, Nat Friedman, Daniel Gross, Matrix, Founder Collective et d’autres investisseurs.

SCALE AI, une startup de marquage de données alimentée par l’IA, a levé 1 milliard de dollars menés par Accel, portant sa valorisation à environ 14 milliards de dollars, contre 7,3 milliards de dollars en avril 2021. Selon une source, Scale AI a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 700 millions de dollars en 2023.

ACQUISITION

Les pourparlers de SNOWFLAKE pour acquérir la startup REKA AI ont échoué, mettant fin à un effort de la société de logiciels visant à renforcer son expertise en intelligence artificielle générative en interne. Reka développe de grands modèles de langage, des logiciels d’intelligence artificielle entraînés sur de vastes portions d’internet et utilisés pour diverses tâches telles que la légende d’images ou les chatbots de support client. Snowflake, spécialisé dans les outils d’analyse de données basés sur le cloud, envisageait d’acquérir Reka pour plus de 1 milliard de dollars, selon Bloomberg





+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

L’IA générative : Révolution ou simple effet de mode ?

L’IA générative, bien que prometteuse, est encore en phase de test chez les fonds d’investissement. En 2023, seuls 24 % des fonds utilisent l’IA de manière large et efficace, selon KPMG. Pourtant, des initiatives comme MotherBrain d’EQT, qui a permis de repérer la société AnyDesk, et Ninja de Jolt Capital, responsable de 2/3 de leur deal flow, montrent le potentiel de cette technologie. Emmanuel Macron a souligné l’importance de l’IA en annonçant l’investissement de 4 milliards d’EUR par Microsoft en France. Malgré les défis liés aux coûts de calcul et de données, l’usage bureautique de l’IA, comme la rédaction de rapports, offre des gains de productivité tangibles.

La crise du financement des startups en Hauts-de-France : mythe ou réalité ?

En 2023, le financement des startups en France a chuté de près de 40 %, atteignant 8,32 milliards d’EUR, selon le baromètre EY. Les HAUTS-DE-FRANCE ne font pas exception, avec une baisse notable des levées de fonds. Toutefois, l’argent reste disponible, mais les investisseurs deviennent plus prudents et sélectifs, favorisant des projets rentables à court terme. Par exemple, la start up lilloise Niro a levé 10 millions d’EUR pour ses robots collaboratifs, tandis que Verkor a obtenu 850 millions d’EUR pour sa gigafactory à Dunkerque. Pour d’autres, comme Japet, le crowdfunding a permis de lever 2 millions d’EUR en un mois et demi. Ces exemples montrent que malgré les défis, des alternatives de financement existent.

La Greentech : Nouvel eldorado de l’investissement en France ?

En 2023, la GREENTECH a attiré 2,78 milliards d’EUR d’investissements en France, soit une hausse de 9 % par rapport à 2022, malgré une baisse générale de 40 % des levées de fonds. Des startups comme Greenly, qui a levé 49 millions d’EUR en mars, et Bioptimus, avec 35 millions en février, illustrent cette dynamique. Le secteur, soutenu par une réglementation favorable et une prise de conscience croissante des enjeux climatiques, englobe une vaste gamme d’activités, de l’agriculture durable aux énergies renouvelables. Avec plus de 2 750 entreprises, dont des exemples comme NeoCem, qui a levé 23 millions d’euros en janvier, la greentech devient un pilier de l’innovation dans l’hexagone.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

GLASSBOX voit sa valorisation divisée. La société de capital-risque Alicorn accepte de privatiser Glassbox dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 150 millions de dollars ; cette entreprise de logiciels d’analyse était valorisée à environ 500 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Tel Aviv en juin 2021.

Planisware : Une croissance prometteuse

PLANISWARE, éditeur de logiciels de gestion de projets, a annoncé une performance conforme à ses objectifs pour le début d’année. L’action a augmenté de 0,33 % à 23,10 EUR, après un prix initial de 16 EUR lors de son introduction en Bourse en avril. Entre janvier et mars, Planisware a généré un chiffre d’affaires de 40,9 millions d’EUR, en hausse de 19,6 % à taux de change constants. Le chiffre d’affaires récurrent, principalement issu de l’offre SaaS, a atteint 37,2 millions d’EUR, soit une hausse de 26,2 %. La société maintient ses prévisions de croissance annuelle de 19,5 % et une marge d’Ebitda ajusté d’environ 33 %.

Palo Alto Networks et ses prévisions décevantes

Les actions de PALO ALTO NETWORKS, acteur américain de la Cybersécurité, ont chuté de plus de 8 % lundi après la publication de prévisions de facturation pour le 4e trimestre jugées décevantes. L’entreprise s’attend à un chiffre d’affaires entre 3,43 et 3,48 milliards de dollars, conforme aux attentes des analystes, mais insuffisant pour rassurer les investisseurs face à la prudence des entreprises en matière de dépenses de cybersécurité. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a atteint 2,33 milliards de dollars, légèrement en dessous des prévisions, tandis que le bénéfice ajusté par action a dépassé les attentes avec 1,32 dollar.

LAURENCE DELAVAL rejoint La Tribune en tant que directrice exécutive, chargée du déploiement des marques média en événementiel, digital, brand publishing, social media et print. Elle est en charge l’intégration de l’IA, de l’audio et de la vidéo, éléments clés de la stratégie de développement du groupe.

AURELIE HUGNET est nommée global chief marketing officer du groupe Talan. Elle était auparavant directrice groupe de la marque depuis juillet 2023.

Dr HANNEKE SCHUITEMAKER devient directrice scientifique et membre du comité exécutif de la biotech française Valneva à compter du 3 juin 2024. La chercheuse compte plus de 20 ans d’expérience, notamment chez Johnson & Johnson, où elle a supervisé des programmes de vaccins pour diverses maladies virales. Elle se concentrera sur l’accélération des activités de R&D préclinique et translationnelle.

SAMY SISAID, diplômé de l’École polytechnique et de l’École des Mines à Paris, devient directeur général de l’école Epitech. Chercheur à Harvard et Berkeley, Sisaid succède à Emmanuel Carli et a pour objectif de hisser l’Epitech parmi les grandes écoles, en s’appuyant sur ses compétences et son expertise en innovation Tech.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR