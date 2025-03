Connaissez-vous BubbleRAN, la deeptech qui met de l’IA dans la gestion des réseaux 5G privés ?

Au delà de la communication sur les nouvelles générations de smartphone ou dernier produit hightech, le Mobile World Congress 2025 de Barcelone est le théâtre d’innovations qui transforment l’infrastructure telecom afin de développer de nouveaux services. BubbleRAN, deeptech française spécialisée dans la gestion intelligente des infrastructures télécoms, y présente plusieurs innovations dont une technologie de découpage de réseau 5G pilotée par l’IA, développée en partenariat avec Telenor Research & Innovation et NVIDIA, ainsi qu’ECO-RAN, une solution logicielle 5G industrielle conçue avec Amarisoft.

L’intégration de l’intelligence artificielle dans la gestion des réseaux 5G constitue un tournant stratégique pour les télécommunications. Jusqu’ici, le découpage de réseau – ou network slicing – reposait sur des règles statiques prédéfinies, limitant la capacité des opérateurs à ajuster en temps réel la qualité de service en fonction de la demande. BubbleRAN apporte une réponse en introduisant une approche fondée sur l’IA générative et agentique, capable d’analyser en continu l’état du réseau et de réallouer dynamiquement les ressources. Des solutions qui permettent non seulement d’améliorer la qualité de service pour les entreprises clientes, mais aussi de réduire les coûts opérationnels en optimisant l’usage des infrastructures.

L’expérimentation menée avec Telenor Research & Innovation cible les réseaux 5G privés maritimes, un environnement où l’isolation des ressources réseau est essentielle. Sur un navire de croisière, par exemple, il est impératif de prioriser les flux critiques liés à la navigation et aux systèmes de sécurité, sans altérer l’expérience des passagers connectés à des services de streaming ou de téléphonie. La solution de BubbleRAN repose sur les microservices NVIDIA NIM et NeMo, qui permettent de développer des modèles de télécommunication capables d’ajuster automatiquement les configurations réseau selon les usages et les contraintes en temps réel.

Au-delà du découpage de réseau, BubbleRAN et Amarisoft annoncent également ECO-RAN, une solution logicielle destinée aux infrastructures industrielles. Conçue pour répondre aux défis de performance et d’efficacité énergétique, cette technologie introduit un cadre de gestion multi-cellules qui repense la manière dont les handovers – le passage d’un utilisateur d’une antenne à une autre – sont opérés. Aujourd’hui, ces transitions sont déclenchées par les terminaux mobiles eux-mêmes, engendrant une consommation énergétique importante et une charge accrue pour le réseau. Avec ECO-RAN, la gestion de la mobilité devient centralisée et pilotée par des algorithmes capables d’équilibrer intelligemment la charge entre les différentes cellules du réseau.

Autre annonce lors de cette édition 2025, BubbleRAN rejoint l’AI-RAN Alliance aux côtés des acteurs clés du secteur NVIDIA, Ericsson, SoftBank ou encore T-Mobile USA.

Fondée à Sophia-Antipolis, BubbleRAN est une spin-off d’EURECOM, incubée au sein de TechForward. Spécialisée dans l’automatisation des réseaux 5G privés grâce à l’intelligence artificielle, la start-up a été cofondée par Navid Nikaein, chercheur à EURECOM et figure clé du développement d’OpenAirInterface, un projet open-source dédié aux réseaux mobiles.