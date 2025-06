Kolet lève 9,3 millions d’euros pour réinventer la connectivité mobile… sans jamais dire « télécom »

Créée en 2024 par Eduardo Ronzano (CEO), Anne-Carole Cöen, et Mehdi Chraibi, Kolet s’est imposée en moins d’un an dans le quotidien de plus de 300 000 voyageurs grâce à la promesse de seconnecter immédiatement, partout dans le monde, sans carte SIM, sans surcoûts cachés, et sans le jargon habituel des opérateurs telecom.

Le produit, une eSIM 100 % digitale activable en quelques clics, s’intègre directement dans les parcours client de compagnies aériennes, OTA ou agences de voyage. Ce modèle B2B2C, rarement exploré dans les télécoms, permet à Kolet de contourner les canaux traditionnels de distribution. Le client final ne passe pas par une boutique ou un opérateur, mais par l’acteur du voyage qui organise déjà son déplacement.

Cette approche permet à la marque d’éviter le vocabulaire technique ou les codes vieillissants du secteur. Kolet n’utilise jamais le mot « opérateur » et se définit plutôt comme un service intégré à l’expérience voyage. L’objectif est que l’utilisateur reste connecté dès l’atterrissage, sans avoir à y penser.

« Nous ne vendons pas des gigas ou des cartes : nous garantissons une expérience fluide, rassurante, et profondément humaine », explique Anne-Carole Cöen, cofondatrice et CMO. À travers cette approche servicielle, Kolet s’adresse autant aux voyageurs qu’aux acteurs du travel, eux-mêmes en quête de nouveaux relais de monétisation et de fidélisation.

Fort d’une nouvelle levée de fonds, l’équipe veut investir sur trois axes de développement: enrichir l’application avec des fonctionnalités ciblées, faciliter l’installation de la première eSIM avec des offres freemium, et renforcer les équipes produit et tech. Une dizaine de recrutements sont prévus sur 12 mois, en France et à l’international.

La startup peut compter sur un réseau de partenaires notamment Air France, KLM, Kiwi.com, Exoticca, Evaneos, ou encore Wego qui ont intégré Kolet à leur parcours client. Résultat : des taux de conversion élevés et une satisfaction utilisateur qui culmine à 4,9/5 sur les stores.

Kolet vient donc de lever 10 millions de dollars (soit environ 9,3 millions d’euros) en Série A. Le tour a été mené par Daphni, avec la participation de figures majeures du secteur comme Peter Kern (ex-CEO d’Expedia), Jon Gieselman (ex-Apple), Philippe Chérèque (ex-Amadeus / American Express GBT), ainsi que 9900 Capital. À cette somme s’ajoute 1 million d’euros de dette non dilutive accordée par Bpifrance. La startup vise le cap du million d’utilisateurs d’ici fin 2025.