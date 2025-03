SK Telecom : une mutation stratégique d’opérateur telecom vers l’intelligence artificielle et le quantique

D’opérateur télécom à acteur global de l’IA et du quantique

Longtemps leader des télécommunications en Corée du Sud, SK Telecom ne se définit plus comme un simple opérateur mobile. Face à l’érosion des marges et à la stagnation du marché des télécoms, l’entreprise accélère sa transformation vers l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et les datacenters de nouvelle génération. Avec une restructuration en sept divisions, dont quatre dédiées à l’IA, SK Telecom place désormais l’intelligence artificielle au cœur de son développement. L’entreprise investit massivement dans l’optimisation des réseaux 5G et 6G, l’automatisation des interactions clients, la cybersécurité quantique et renforce son infrastructure via des partenariats stratégiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur technologique.

L’IA comme levier de croissance du marché télécom coréen

La transition vers l’IA ne concerne pas uniquement SK Telecom. L’ensemble du marché sud-coréen des télécommunications est sous pression. En 2024, les trois principaux acteurs du secteur, SK Telecom, KT et LG Uplus, ont enregistré un bénéfice opérationnel combiné de 2,45 milliards d’euros, en baisse de 20,6 % par rapport à 2023. Cette érosion des marges s’explique en partie par la saturation du marché mobile et la hausse des coûts opérationnels.

Dans ce contexte, l’IA apparaît comme un axe stratégique. SK Telecom a enregistré une hausse de 19 % de ses revenus issus de l’IA, atteignant 414 millions d’euros, principalement grâce à l’essor de son activité AI Transformation (AIX), qui a progressé de 32 %. KT et LG Uplus suivent une dynamique similaire, avec des investissements massifs dans les plateformes cloud et l’automatisation des infrastructures.

Claude : une IA conversationnelle pour transformer la relation client

L’un des axes majeurs de la stratégie IA de SK Telecom repose sur l’amélioration de l’expérience client. L’entreprise a intégré Claude, le modèle d’IA développé par Anthropic, via Amazon Bedrock, afin d’optimiser ses services d’assistance et d’interaction client.

Grâce à cette technologie, SK Telecom a réussi à améliorer la qualité des réponses en assistance d’appel de 34 % et à réduire de 68 % les erreurs dans les modèles IA dédiés aux télécoms. En post-traitement, les performances de l’IA atteignent 89 % de celles des agents humains. Cette automatisation permet d’optimiser les centres d’appels et d’adapter le service client aux nouvelles attentes des consommateurs coréens, qui exigent des interactions plus rapides et plus fluides.

L’IA joue également un rôle clé dans la gestion des infrastructures réseau. SK Telecom s’est associé à Perplexity AI pour intégrer des algorithmes d’apprentissage automatique dans l’optimisation des réseaux 5G et 6G. Ce partenariat permet de réduire la latence, d’améliorer les performances des infrastructures et d’anticiper les besoins des abonnés grâce à des modèles prédictifs.

Un des volets stratégiques de cette collaboration concerne l’optimisation énergétique. SK Telecom et Perplexity AI travaillent sur des modèles IA destinés à réduire de 25 % la consommation énergétique des datacenters d’ici 2027, en s’appuyant sur des systèmes de refroidissement intelligents et une meilleure allocation des ressources informatiques.

Une infrastructure renforcée : IA, HPC et datacenters optimisés

La transformation de SK Telecom passe également par une modernisation profonde de ses infrastructures, avec un accent particulier sur les datacenters IA et l’efficacité énergétique.

L’entreprise s’est associée à Schneider Electric pour le développement de datacenters hyperscale dédiés à l’IA. Cette collaboration porte sur l’automatisation des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie afin de garantir la stabilité des infrastructures et d’optimiser les performances des équipements.

En parallèle, SK Telecom a signé un partenariat avec Giga Computing et SK Enmove afin d’intégrer des technologies de refroidissement liquide dans ses datacenters IA. Ce projet repose sur plusieurs axes de développement. D’une part, l’intégration de serveurs IA haute performance, adaptés aux besoins des applications cloud, HPC (High-Performance Computing) et IA. D’autre part, le déploiement de technologies de refroidissement liquide direct (DLC) et d’immersion cooling, permettant une meilleure dissipation thermique et une réduction significative de la consommation électrique. Enfin, l’optimisation de la Power Usage Effectiveness (PUE) des datacenters, améliorant leur efficacité énergétique et leur empreinte carbone.

Le quantique : SK Telecom et IonQ préparent l’avenir des télécoms sécurisés

En parallèle de son expansion dans l’IA, SK Telecom investit massivement dans l’informatique quantique et les réseaux quantiques sécurisés. L’entreprise a signé un accord avec IonQ pour accompagner l’acquisition de ID Quantique (IDQ), société suisse spécialisée dans la cybersécurité quantique et les communications sécurisées.

Avec cette acquisition, IonQ intègre un portefeuille de 300 brevets en réseaux quantiques, portant son total à 900 brevets. Cette transaction positionne SK Telecom comme un acteur clé du secteur, en renforçant son expertise sur la transmission sécurisée des données et la protection des infrastructures critiques.

ID Quantique a déjà déployé plusieurs réseaux quantiques à travers le monde, notamment un réseau quantique sécurisé de 800 kilomètres en Corée du Sud, utilisé pour les communications gouvernementales et industrielles. Elle a également participé au Nationwide Quantum Safe Network Plus à Singapour, garantissant des transmissions protégées contre les attaques quantiques, ainsi qu’à l’EuroQCI, l’infrastructure européenne de communication quantique qui vise à sécuriser les échanges de données entre les institutions de l’Union européenne.

La sécurisation des télécoms par le quantique devient un enjeu critique à mesure que les capacités des ordinateurs quantiques progressent. Selon McKinsey, le marché des réseaux quantiques pourrait atteindre entre 9 et 14 milliards d’euros d’ici 2035, dépassant potentiellement celui de l’informatique quantique.