Connaissez-vous EVY, courtier en assurance dédié aux retailers ?

Lancé en 2022 par Simon Kemoun, Shana Azria et Tanguy Le Stradic, Evy déploie une solution d’assurance à destination des retailers, en particulier les grands comptes. « Nous avons lancé Evy pour apporter une solution à la fois au commerçant et au client », explique Simon Kemoun, co-fondateur et CEO d’Evy. « Les retailers peuvent ainsi proposer de nouveaux services et fidéliser leurs clients, tandis que ce dernier peut protéger son produit contre de la panne, la casse, le vol etc. »

Qui sont les clients de EVY ?

Evy s’adresse aux retailers, en particulier les grands comptes. La startup revendique une dizaine de clients dont la licorne ManoMano.

EVY côté entreprise:

Evy a levé 6,5 millions d’euros en octobre 2022 auprès du fonds américain Sequoia, La Famiglia VC, Global Founders Capital et Motier VC et de business angels comme Adrien Nussenbaum (Mirakl), Michael Benabou (Veepee), Raphaël Vullierme (Luko) et Xavier Niel.

La jeune startup s’est déployée en Italie, Espagne, et Allemagne. L’entreprise va désormais lancer une campagne de recrutement et poursuivre ses ambitions européennes, notamment en attaquant le marché britannique en 2023.

Retrouvez l’interview complète de Simon Kemoun, co-fondateur et CEO d’Evy :