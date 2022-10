Connaissez vous GARANTME la startup qui se porte garant?

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La recherche d’un logement peut parfois devenir un véritable parcours du combattant. S’il faut souvent justifier de revenus équivalents à trois fois le montant du loyer et avoir un emploi stable, il est également nécessaire d’avoir un ou deux garants pour louer un logement. Côté propriétaire, la crainte des loyers impayés plane toujours.

C’est face à ce constat que la startup Garantme a lancé en 2017 une plateforme permettant de se porter garant pour les locataires et d’assurer les propriétaires. L’entreprise, qui met sa solution à disposition des professionnels de l’immobilier, entend compléter son offre avec l’acquisition de la startup francilienne Loumi, qui déploie notamment un outil de planification de visites.

« Il nous manquait cette brique »

Lancé en 2021, Loumi a accompagné plus de 4 000 locataires et 900 propriétaires depuis son lancement dans leur parcours de mise en location. « L’objectif est de permettre à l’agence d’avoir un processus de mise en location efficace », explique Thomas Reynaud, co-fondateur et CEO de Garantme. « Il nous manquait cette brique qu’est la gestion de la visite locative pour intégrer tout le parcours ».

Garantme compte à ce jour plus de 2 600 agences partenaires. L’entreprise ambitionne d’intégrer l’outil de Loumi sous la marque Garantme. Pour rappel, la startup a levé 4 millions d’euros en septembre 2020.

Retrouvez l’interview complète de Thomas Reynaud, co-fondateur et CEO de Garantme :

