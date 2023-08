Connaissez vous Susan KARE, la designer qui donna le sourire au MACINTOSH ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Née dans une famille passionnée d’art, Susan Kare a commencé sa carrière en tant que sculptrice dans la baie de San Francisco. En 1982, alors qu’elle travaillait sur une sculpture pour un musée de l’Arkansas, un coup de téléphone de son ancien camarade de classe, Andy Hertzfeld, la propulsa dans le monde de la technologie.

Hertzfeld, qui travaillait alors chez Apple, lui proposa une entrevue pour un poste de designer graphique pour le Macintosh, malgré le fait que Kare n’avait aucune expérience dans la conception de polices ou de graphismes informatiques. Elle accepta le défi, se plongea dans des livres de typographie et réussit l’entrevue avec brio. En janvier 1983, elle rejoignit Apple en tant que « Macintosh Artist ».

Chez Apple, Kare fut chargée de concevoir les icônes et les polices de caractères pour le nouveau Macintosh. À une époque où l’informatique était encore un domaine largement inexploré, elle fut une pionnière, créant des icônes emblématiques comme le « Happy Mac » et la corbeille, ainsi que des polices de caractères innovantes comme Chicago. Son travail sur les icônes était basé sur une grille de 32 x 32 pixels, chaque pixel étant activé ou désactivé pour former l’image. Ses dessins étaient non seulement intuitifs mais aussi ludiques et invitants, rompant avec l’image stéréotypée de l’informatique comme étant froide et intimidante.

Après le lancement du Macintosh en 1984, Kare ne s’arrêta pas là. Elle servit en tant que directrice créative chez NeXT, Inc., puis fonda sa propre entreprise de design, Susan Kare LLP, en 1989. Elle travailla avec de nombreuses grandes entreprises technologiques, de Microsoft à Facebook, continuant à influencer la conception des interfaces utilisateur.

En 2015, elle rejoignit Pinterest en tant que responsable du design produit, marquant son premier poste salarié à plein temps en trente ans. Malgré les nombreux honneurs et la reconnaissance professionnelle, Kare demeura modeste et fidèle à ses racines artistiques, déclarant : « Je passe encore mes journées à allumer et éteindre des points. »

Le travail de Susan Kare a redéfini notre interaction avec la technologie. Elle a fusionné l’art et la fonctionnalité pour créer une expérience utilisateur qui est devenue la norme dans le monde de l’informatique. Son héritage continue à se faire sentir, non seulement dans les produits que nous utilisons quotidiennement, mais aussi dans la manière dont la technologie est conçue et perçue. Son influence s’étend bien au-delà des icônes et des polices qu’elle a créées, touchant à la même essence de la conception centrée sur l’utilisateur.