Connaissez vous Radia Perlman, la mère de l’Internet?

Au cours des années 1970, l’âge d’or de l’informatique, un grand bouillonnement d’activités se déroulait dans le monde des réseaux, préparant la voie à ce que nous connaissons aujourd’hui comme l’Internet. Au cœur de ce tumulte technologique se trouvait une femme exceptionnelle, Radia Perlman.

Née en 1952 à Portsmouth, Virginie, et ayant grandi dans le New Jersey, Perlman avait une passion pour les mathématiques. Elle fréquenta le prestigieux Massachusetts Institute of Technology, où elle obtint un diplôme SB en 1973 et un SM en 1976, tous deux en mathématiques.

Perlman rejoignit Bolt, Beranek, Newman (BBN), une entreprise qui développait des logiciels pour les équipements réseau. C’est ici qu’elle captiva un responsable de Digital Equipment Corp. lors d’une présentation sur le routage réseau, ce qui mena à une opportunité chez Digital en 1980.

Digital avait été confrontée à un défi majeur : comment faire partager les informations entre les ordinateurs de manière fiable? C’est là que Perlman entra en scène. Elle produisit rapidement une solution élégante, le Spanning Tree Protocol (STP). Ce protocole permettait de concevoir un réseau avec des liens redondants, garantissant un chemin actif unique entre deux nœuds du réseau. Cette solution était non seulement élégante, mais elle a également façonné les « règles de circulation de base » de l’Internet.

Perlman ne s’arrêta pas là. Elle poursuivit ses études et obtint son doctorat en informatique au MIT en 1988, et son travail sur le routage continue d’influencer le domaine. Elle quitta Digital en 1993 et travailla pour plusieurs entreprises, notamment Sun Microsystems, où elle détenait le titre de Distinguished Engineer en 2007.

Chez Sun Microsystems, Perlman se spécialisa dans la sécurité des réseaux, travaillant à rendre STP plus robuste et plus stable. Son projet, nommé TRILL, avait pour objectif d’établir des chemins optimaux entre les points. Elle a également travaillé sur un concept qu’elle appelait un « éphemerizer », visant à améliorer la gestion des clés de cryptage.

Avec 80 brevets à son nom, dont 40 obtenus chez Sun Microsystems, et deux manuels coécrits, Perlman a laissé une empreinte indélébile dans le domaine de l’informatique. Elle a également enseigné à Harvard et à l’Université de Washington, partageant sa passion avec les futurs générations de scientifiques et d’ingénieurs.

Radia Perlman a été honorée par de nombreux prix pour son travail, y compris l’Inventeur de l’Année 2004 par la Silicon Valley Intellectual Property Law Association. Sa vision, son talent et sa persévérance l’ont élevée au statut de légende, une figure emblématique qui continue d’inspirer et de guider l’évolution constante de la technologie de l’information.