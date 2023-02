Connaissez-vous JeudiMerci, solution d’optimisation des campagnes marketing

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Lancé en 2020 par Léonie de Verdelhan, JeudiMerci a pour ambition de répondre aux enjeux marketing des entreprises. La startup française permet aux professionnels de créer, automatiser, piloter et mesurer le retour sur investissement de campagnes marketing intégrant des envois physiques (livres blancs, objets promotionnels, cadeaux…).

« Concrètement, nous déployons un logiciel qui permet de connecter n’importe quel CRM et ERP avec un entrepôt logistique, qui permet de déclencher automatiquement la préparation et l’envoi de petites attentions bien pensées », explique Léonie de Verdelhan, CEO de la startup.

JeudiMerci, qui a déjà levé 1 million d’euros en pré-seed en avril 2021, a récemment lancé un nouveau tour de table pour accélérer sur le marché européen. « Nous sommes sur un jeune marché, le ‘gifiting as a service’. Il a été créé en 2015 aux États-Unis mais n’est pas encore ancré en Europe », confie Léonie de Verdelhan. « Il nous faut donc une force commerciale importante pour évangéliser le marché. » La startup ambitionne d’accélérer son développement commercial et de déployer de nouvelles fonctionnalités produit, notamment pour permettre aux entreprises de personnaliser et optimiser leurs campagnes.

