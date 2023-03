Connaissez vous la biographie de Mark Zuckerberg?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Mark Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à White Plains, New York, est un entrepreneur américain, connu pour avoir co-fondé le réseau social Facebook en 2004, alors qu’il était étudiant à l’université d’Harvard.

Jeunesse et Éducation:

Zuckerberg a grandi à Dobbs Ferry, dans l’État de New York. Dès son plus jeune âge, il s’intéresse aux ordinateurs, apprenant à programmer dès l’âge de 12 ans. Il a créé un programme de messagerie, nommé Zucknet, pour permettre à la réceptionniste du cabinet dentaire de son père de l’avertir de l’arrivée de nouveaux patients. Au lycée, il a développé une version précoce du logiciel musical Pandora. Après avoir fréquenté Phillips Exeter Academy, une école préparatoire exclusive dans le New Hampshire, il est admis à Harvard en 2002.

Création de Facebook:

Au cours de sa deuxième année à Harvard, Zuckerberg a créé Facemash, un site Web qui permettait aux utilisateurs de comparer les photos des étudiants pour élire la plus belle. Cette initiative a rapidement été fermée par l’université, mais elle a attiré l’attention de certains étudiants qui cherchaient à créer un site Web similaire. Divya Narendra, et les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, ont contacté Zuckerberg pour lui demander son aide dans la création d’un site de rencontres pour les étudiants de Harvard. Cependant, Zuckerberg a préféré travailler sur son propre site, qui est devenu TheFacebook.com.

En 2004, Zuckerberg et ses amis ont créé Facebook à partir de leur chambre universitaire, qui permettait aux utilisateurs de créer leur propre profil, de télécharger des photos et de communiquer avec d’autres utilisateurs. Le site a rapidement connu un grand succès et est devenu disponible pour les utilisateurs d’autres universités, des lycées et des écoles internationales. Facebook a été introduit en bourse en mai 2012, ce qui a permis de lever 16 milliards de dollars, faisant de Zuckerberg un milliardaire.

Controverses et Philanthropie:

En 2006, Zuckerberg a été accusé d’avoir volé l’idée d’un site Web appelé Harvard Connection. Bien qu’il ait nié avoir violé la propriété intellectuelle, il a accepté de payer une compensation financière.

En 2010, le film The Social Network est sorti, qui dépeint la création de Facebook et la vie de Zuckerberg. Zuckerberg a critiqué le film, affirmant qu’il n’était pas fidèle à la réalité.

Au fil des années, Zuckerberg a utilisé sa fortune pour financer diverses causes philanthropiques. En 2010, il a fait un don de 100 millions de dollars pour aider à sauver le système scolaire public de Newark, dans le New Jersey. En décembre de la même année, il a signé le « Giving Pledge », s’engageant à donner au moins 50 % de sa richesse à des œuvres de bienfaisance au cours de sa vie.

En 2015, Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan ont annoncé qu’ils allaient donner 99 % de leurs actions Facebook, d’une valeur d’environ 45 milliards de dollars, à des œuvres de bienfaisance.

Les dates clés de Mark Zuckerberg