La Frenchtech est à l’honneur cette semaine au travers de la promotion 2023 du NEXT 40 / FT 120 mais aussi de l’intervention d’Emmanuel Macron sur les perspectives à venir et le rôle attendu des différents acteurs de l’écosystème.

Pour en parler plus en détail, nous recevons l’un des lauréats de cette promotion Julien Hodara le fondateur de LIBON, une startup née chez Orange, et qui poursuit son développement discrètement mais avec efficacité, un exemple particulièrement intéressant sur le rapport entre les corporates et les startups. L’occasion de revenir sur les règles qui dessinent ce fameux palmarès qui soulève enthousiasme des uns et controverses chez les autres.

A ses cotés nous recevons Jacques Froissant le fondateur d’Altaide, cabinet de recrutement incontournable, pour échanger sur les tensions du secteur et perspectives marché.

Listen to « Connaissez vous la règle des 40/40/40 du FT120? » on Spreaker.