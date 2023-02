Connaissez-vous Maxime Grandjean, CEO d’Amalia.io, logiciel de gestion des primes pour les commerciaux?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

En parallèle d’un Master d’entrepreneuriat à HEC Paris, Maxime Grandjean s’est lancé dans une première aventure entrepreneuriale avec Kojea, une startup spécialisée dans le covoiturage dynamique, incubée à EuraTechnologies à Lille. Le projet prend fin en 2013, sans avoir été véritablement commercialisé, tandis que son fondateur rejoint Vestiaire Collective.

Entrepreneur dans l’âme, Maxime Grandjean lance la startup Bonnie and Car en 2015, qu’il dirige jusqu’en septembre 2019. « Quand on est seul on va vite, mais c’est à plusieurs que l’on va loin. Ce que j’ai compris, c’est que l’on pouvait faire de belles choses seul, mais si on veut aller vraiment loin, il faut être accompagné, par des équipes ou des investisseurs », confie-t-il.

En 2020, Maxime Grandjean s’associe à Idriss Boumaza pour fonder Amalia.io, qui déploie un logiciel SaaS permettant aux commerciaux de voir exactement ce qu’ils vont toucher au jour le jour. La startup basée à Lille (Euratechnologies) et à Paris (Station F) compte une trentaine de clients parmi lesquels on peut citer Swile, Rakuten, Mirakl, Qonto, OpenClassrooms, iBanFirst, TheFork ou encore Yousign.

Pour rappel, Amalia.io a levé 4 millions d’euros auprès du fonds britannique InReach Venture en janvier dernier.

Retrouvez l’interview complète de Maxime Grandjean, co-fondateur et CEO d’Amalia.io :