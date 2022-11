Connaissez-vous LegalPlace, l’outil de gestion administrative pour les TPE et PME ?

En 2021, le nombre de créations d’entreprises en France a atteint un nouveau record avec 995 000 créations, soit 17% de plus qu’en 2020, selon l’Insee. Mais les dirigeants d’entreprise rencontrent souvent des difficultés liées à la gestion des opérations et démarches juridiques. C’est pourquoi Racem Flazi, Moncef Hammou, Mehdi Ouchallal et Samuel Goldstein ont lancé LegalPlace en 2017, une solution tout-en-un qui vise à simplifier les tâches juridiques, administratives et comptables des TPE et PME.

« Nous déployons une solution qui vise à simplifier la vie administrative d’entrepreneurs », explique le CEO, Racem Flazi. « Les tâches sont complexes, chronophages et techniques. Le but de la plateforme est de leur permettre de gérer ces tâches sans avoir de connaissance technique et au même endroit. Nous pensons que cela permettra à beaucoup d’entrepreneurs de naviguer dans le monde du business, même s’ils sont novices ».

On estime en effet qu’en moyenne 130 jours de travail par an sont consacrés à la gestion administrative dans les TPE en France. « Nous avons constaté que notre outil n’attire pas que des entreprises du digital mais aussi des auto-entrepreneurs de secteurs multiples, par exemple des artisans ou des consultants qui veulent lancer leur propre entreprise. »

À l’aide de l’intelligence artificielle, la solution est en mesure de comprendre le contexte et les contrats existants et d’en extraire les informations essentielles pour générer des documents respectant les législations en vigueur et les spécificités de l’entreprise. La startup a récemment accéléré avec une levée de 20 millions d’euros, réalisée auprès de XAnge et Eurazeo, avec la participation de Profounders (investisseur existant), MH Innov et La Poste Ventures notamment.

Retrouvez l’interview complète de Racem Flazi, CEO de LegalPlace :