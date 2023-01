L’IA Generative bouscule les GAFAM, comment VC et Startups abordent ils 2023?

Nous recevons cette semaine Sophie Yannicopoulos, la General Manager d’Adobe, l’une des sociétés emblématique de la tech née en 1982 sous l’impulsion de Charles Geschke et John Warnock, les deux inventeurs de Postscript. Adobe couvre aujourd’hui un périmètre d’activités particulièrement étendu allant du logiciel de création graphique, aux solutions de gestion de la data. Nous accueillons pour la 1ere fois Guillaume Meulle, Managing Partner du fonds d’investissement xAnge et retrouvons Jean Louis Benard, le CEO de Sociabble dont nous apprécions les conseils et visions sur les technologies mais également l’entrepreneuriat.

Bien entendu impossible de passer à coté du buzz de l’IA Generative, notamment de celles dont on parle moins comme Midjourney, ou celles qu’utilisent de nombreux acteurs de la santé depuis plusieurs années. Comment impactent elles des acteurs comme Adobe?

Autre sujet, 2023 est une année que bon nombre d’entreprises abordent avec frilosité et une certaine inquiétude. Comment les VC abordent ils cette période d’incertitudes, quel est le regard porté par Guillaume Meulle sur les startups qu’il gère en portefeuille comme Welcome to the Jungle dont nous annoncions le tour de table de 50 millions d’euros hier.

Enfin comment les entrepreneurs « frugaux » réagissent il à cette vague de froid? la parole est bien entendu donné à Jean Louis Benard dont vous pouvez écouter les podcasts BOOTSTRAP produit par FRENCHWEB.FR

60 minutes qui ne seront donc pas de trop pour aborder ces trois sujets avec nos invités. Nous vous souhaitons une bonne écoute et l’équipe de FRENCHWEB vous renouvelle ses voeux pour vivre une excellente année 2023.

