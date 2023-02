Connaissez vous l’histoire de Cambridge Analytica?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Cambridge Analytica était une société de conseil politique et de communication stratégique qui a été impliquée dans un scandale de collecte de données en 2018. La société a été fondée en 2013 par l’entrepreneur britannique Alexander Nix et a été impliquée dans la collecte de données auprès de millions d’utilisateurs de Facebook, pour les utiliser à des fins de profilage politique lors des élections américaines de 2016.

L’affaire Cambridge Analytica a été découverte en mars 2018 par des enquêtes journalistiques menées par The New York Times et The Observer.

Le scandale a été déclenché par les révélations d’un lanceur d’alerte, Christopher Wylie, un ancien employé de Cambridge Analytica. Wylie a dénoncé la collecte de données illégale de la société et a fourni des preuves à The Guardian et au New York Times. Les enquêtes ont révélé que Cambridge Analytica avait utilisé les données pour créer des profils psychologiques des électeurs américains et pour cibler des publicités politiques sur Facebook pour influencer les résultats des élections présidentielles américaines de 2016.

La société avait collecté des données personnelles de plus de 50 millions d’utilisateurs de Facebook sans leur consentement. La société a utilisé ces données pour créer des profils psychologiques des électeurs américains et pour cibler des publicités politiques sur Facebook pour influencer les résultats des élections présidentielles américaines de 2016. La société a travaillé pour la campagne présidentielle de Donald Trump ainsi que pour la campagne du Brexit.

Le scandale a suscité une vive réaction publique et a conduit à des enquêtes gouvernementales et à des réformes réglementaires concernant la protection des données personnelles. En 2019, Cambridge Analytica a fermé ses portes et a déclaré faillite après avoir été poursuivie pour son rôle dans le scandale.

L’affaire Cambridge Analytica a mis en lumière les pratiques de collecte et d’utilisation de données personnelles par les entreprises de technologie et a suscité un débat mondial sur la protection de la vie privée des utilisateurs et la réglementation des entreprises de technologie.