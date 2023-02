Connaissez-vous M-work, logiciel de gestion du travail hybride ?

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Lancé en 2021 par Joséphine de Leusse, Edouard Bouyala et Barthélémy de Mazenod, M-work déploie un logiciel qui associe planning d’équipe et visualisation de la présence, intégré aux outils des entreprises.« L’outil se présente sous la forme d’une app mobile et web destinée à toutes les personnes de l’entreprise, en particulier les collaborateurs, qui vont savoir qui est présent et quels sont les espaces de travail disponibles », explique la CEO Joséphine de Leusse. « Nous travaillons principalement avec des entreprises de moyenne et grande taille, comme le Crédit Agricole d’Île-de-France, le Groupe Vyv, ou encore Cegid ».

La startup a récemment levé 1 million d’euros auprès de Third Kind (Notion, Bubble.io) et SV Angels (Airbnb, Square, Slack), ainsi que de Business Angels comme Philippe Gelis (Kantox), Stéphane Maarek (Conduktor) et Christophe Amouroux (Twelve Consulting).

Fort d’une dizaine de collaborateurs, M-work ambitionne désormais de renforcer son équipe technique pour proposer un logiciel sur mesure à chaque organisation, notamment en facilitant la gestion de la semaine de 4 jours et d’approfondir l’intégration dans les outils SIRH et collaboratifs.

Retrouvez l’interview complète de Joséphine de Leusse, CEO et co-fondatrice de M-work :