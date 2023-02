Connaissez-vous MesAcquisitions, plateforme de cession d’actifs professionnels ?

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Démocratiser le marché de la reprise d’actifs et d’entreprises en difficulté, c’est l’ambition de MesAcquisitions, une marketplace qui simplifie et digitalise la vente d’actifs en liquidation judiciaire. La startup, fondée par Candice Cohen-Louyot et rejointe par Yankel Bensoussan et Julien Epin, a développé une plateforme qui démocratise le marché de la reprise d’entreprise et d’actifs de seconde main. Après avoir levé 850 000 en juin 2021, l’entreprise a officiellement lancé la plateforme Mesacquisitions en mars 2022.

« Nous sommes sur le marché des procédures collectives, qui est très méconnu et opaque », explique Candice Cohen-Louyot, ancienne avocate et CEO de Mesacquisitions. « Cela consiste à pouvoir reprendre une entreprise en difficulté, ou des actifs professionnels (matériel, immobilier, emplacements, véhicules, etc.) ».

La startup s’est donnée pour mission de démocratiser l’accès à ce marché en misant également sur l’économie circulaire, puisque le rachat de ces actifs se fait à des prix attractifs et permet aux dirigeants en difficulté de compenser leur perte. La plateforme s’adresse d’ailleurs aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. « Nous avons par exemple des particuliers qui achètent des appartements en liquidation, ou des jeunes qui achètent des téléphones portables et ordinateurs », détaille la CEO.

Pour nous en parler, nous recevons Candice Cohen-Louyot, cofondatrice et CEO de mesacquisitions.com :