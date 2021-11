Salto avant pour Jean David Blanc qui cède Molotov 164,3 millions d’euros à l’américain FuboTV

Lancée en juillet 2016 par Jean-David Blanc, Pierre Lescure et Jean-Marc Denoual, Molotov ambitionne de devenir le «Netflix de la télévision», avec la première plateforme OTT (over the top) du genre sur les programmes TV. Son offre de base gratuite permet de visionner les chaînes et programmes non-linéaires sur télévision connectée, mobile ou ordinateur.

Pour assurer son développement, Molotov a levé 32 millions d’euros auprès d’investisseurs comme Xavier Niel, IDInvest, le groupe britannique Sky ou encore TDF.

Molotov revendique 13 millions d’utilisateurs dont 200 000 abonnés payants. La startup s’est réorganisée en 2020 pour commercialiser sa solution technologique de distribution auprès de professionnels.

Si de nombreuses chaines ont intégrée une offre enrichie sur la plateforme de Molotov, les chaines historiques ont préférées investir dans une solution maison baptisée Salto afin de concurrencer la startup française. Les groupes TF1 et M6 n’ont d’ailleurs pas hésité à aller directement au conflit en renégociant de pied ferme les conditions financières pour distribuer leurs programmes.

Cette friction profitera donc au groupe américain fuboTV coté au NYSE à New York qui met la main sur la startup francaise et vient d’annoncer l’acquisition de Molotov pour 164,3 millions d’euros (190 millions de dollars) sous la forme d’une opération en numéraire et en titres, qui devra obtenir les approbations requises d’ici la fin du 1er trimestre 2022

Créé en 2015 par David Gandler , Alberto Horihuela (CMO) et Sung Ho Choi fuboTV propose une offre de contenus premium. La société s’est spécialisé initialement dans le sport et a élargi progressivement ses programmes. fuboTV est commercialisé aux Etats Unis et au Canada. Avec l’acquisition de Molotov, le groupe compte étendre son périmètre d’activité en europe, et en Afrique où Molotov est présent

Jean David Blanc, son fondateur et PDG, reste président de la société et devient également Chief Strategy Officer.