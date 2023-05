Connaissez vous Zenpark, la startup qui repense le stationnement urbain grâce à la technologie?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Zenpark, une startup française de technologie de la mobilité, repense le stationnement urbain en proposant des solutions innovantes pour les particuliers, les entreprises et les propriétaires de parkings. Fondée en 2011 par Fabrice Marguerie, Frederic Sebban et William ES Rosenfeld, Zenpark a levé 18 millions d’euros (environ 20,75 millions de dollars) en financement, avec des investisseurs tels que Verve Ventures, MAIF Avenir, Business angels, Électricité de France et le groupe RATP.

Basée à Paris, Zenpark a développé une plateforme de réservation de stationnement permettant aux utilisateurs de réserver une place de parking à l’avance, évitant ainsi le stress de chercher une place en pleine ville. Les services proposés par Zenpark s’étendent également aux entreprises qui peuvent offrir des solutions de stationnement à leurs employés ou clients, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélité.

Pour les propriétaires de parkings, Zenpark offre des services de gestion de parkings, notamment la possibilité de louer des places de stationnement inutilisées à d’autres utilisateurs. Cette solution optimise l’utilisation des espaces de stationnement, générant ainsi des revenus supplémentaires pour les propriétaires.

En travaillant en étroite collaboration avec les municipalités et les entreprises, Zenpark contribue à l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité du stationnement urbain. Leur plateforme s’appuie sur des technologies de pointe dans les domaines de l’information et des services de localisation, du stationnement.

Depuis sa création, Zenpark a connu une croissance rapide et compte désormais quatre filiales. Zenpark a réalisé plusieurs tours de table dont un de 6,1 millions en 2016 notamment auprès de Frederic Mazella, le co fondateur de BLABLACAR. En janvier 2019, l’entreprise a levé 10 millions d’euros (environ 11,48 millions de dollars) lors d’un tour de financement de série B, ce qui témoigne de l’intérêt croissant pour les solutions de stationnement intelligentes.

Le succès de Zenpark démontre que les technologies de la mobilité ont un rôle crucial à jouer dans la résolution des problèmes de stationnement dans les zones urbaines. En connectant les utilisateurs, les propriétaires de parkings et les municipalités, Zenpark facilite le stationnement et contribue à créer des villes plus durables et agréables à vivre.