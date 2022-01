[Série B] Pennylane lève 50 millions d’euros pour développer son outil de pilotage de la trésorerie.

Deux ans après son lancement officiel, la plateforme d’expertise comptable Pennylane accélère avec un nouveau tour de table de 50 millions d’euros mené par Sequoia Capital, avec la participation des investisseurs historiques Global Founders Capital et Partech. Cette opération porte le financement total de la FinTech parisienne à 84 millions d’euros.

Lancée fin 2019 en bêta et officiellement en janvier 2020 par les fondateurs de PriceMatch, Pennylane est une plateforme permettant aux dirigeants d’entreprise de gérer les données financières de l’entreprise en temps réel. Elle centralise toutes les données financières (banque, achats, vente, caisse, services d’encaissement) pour proposer une vision globale aux dirigeants d’entreprise. Ces données sont également accessibles à l’expert-comptable de l’entreprise pour épauler les dirigeants dans la gestion de la trésorerie.

Une croissance de 30% du nombre de nouveaux clients chaque mois grâce à son réseau d’experts comptable.

La startup entend proposer une alternative aux entrepreneurs avec une plateforme de gestion financière entièrement dédiée à la comptabilité. Pennylane déploie également un logiciel complet de production pour les comptables. La FinTech revendique une croissance de 30% du nombre de nouveaux clients chaque mois.

« Aujourd’hui, la majorité de nos nouveaux clients vient de la prescription des experts-comptables. C’est-à-dire qu’un expert-comptable aujourd’hui utilise un outil de production comptable traditionnel, dont les leaders sur le marché sont Cegid ou Sage. Ce sont des solutions extrêmement complètes mais qui n’ont pas beaucoup évolué depuis une quinzaine d’années », explique Arthur Waller, co-fondateur et CEO de Pennylane. « Ce que nous faisons, c’est remplacer chez l’expert-comptable sa solution Cegid ou Sage pour qu’il équipe automatiquement ses clients de la solution Pennylane. Le fait qu’ils soient sur la même plateforme va leur simplifier le travail de gestion financière ».

« L’équipe Pennylane a démontré, en très peu de temps, une traction remarquable auprès des cabinets d’experts-comptables et des TPE/PME en France, en résolvant les problématiques financières et comptables de ces deux marchés », commente Luciana Lixandru, Partner de Sequoia Capital. « Nous sommes fiers de continuer cette aventure avec Pennylane qui deviendra sans nul doute, l’Operating System financier des TPE/PME et des cabinets d’expertise comptable européens. »

Retrouvez l’interview d’Arthur Waller, co-fondateur et CEO de Pennylane :