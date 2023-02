Connaissez-vous POPWORK, une solution assistant les managers et les RH ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

« On ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager ». C’est en tout cas le constat qu’a fait Popwork, une solution assistant les managers et les RH. « La relation manager-collaborateur est très importante, c’est là que se joue en grande partie la motivation, la performance et la rétention des équipes », explique Quentin Demeestère, CEO de Popwork. « Pour autant, beaucoup de managers ont des difficultés à gérer leurs équipes, et plus d’un collaborateur sur deux quitte son entreprise à cause d’un manager ».

Lancé en 2020 par Quentin Demeestère, Johann Molinari et Florian Le Merrer, Popwork déploie une solution SaaS qui accompagne les managers au quotidien en leur permettant d’optimiser leurs pratiques, par exemple en prenant en compte les points individuels, feedbacks réguliers ou encore l’animation des objectifs.

La startup revendique à ce jour plus de 200 entreprises clientes, dont Welcome to the Jungle, L’Express, Leroy Merlin ou encore TotalEnergies. Popwork s’adresse aussi bien aux startups et scale-ups que des PME et des grands groupes. L’entreprise, qui a levé 1,5 million d’euros auprès d’Evolem en novembre dernier, ambitionne de renforcer son équipe et d’investir dans son produit.

Retrouvez l’interview complète de Quentin Demeestère, CEO de Popwork :