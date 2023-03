CRM conversationnel, IA, personnalisation, quelles sont les tendances 2023 de l’expérience client?

En quelques années la relation client a totalement changé de physionomie, de nombreuses marques ont développé une intelligence marketing très pointue pour mieux connaitre leurs clients, adresser leurs besoins et offrir la meilleure expérience client possible.

Le digital en est l’un des facteurs de développement, de par l’usage quasi systématique de ces canaux par leurs clients, mais aussi grâce à des outils, comme Zendesk, qui mêlent simplicité d’utilisation et sophistication des fonctions et permettent aux équipes marketing et opérationnelles de gérer efficacement et en temps réel cette relation client où qu’elle soit.

Crise économique, démultiplication des canaux conversationnels, des clients qui veulent des réponses personnalisées, intelligence artificielle, sont les principaux challenges auxquels sont confrontés les marques en 2023. Comment et avec quels outils peuvent-elles y faire face?

Pour en parler, nous recevons Sophie Pietremont, Marketing Director South EMEA chez Zendesk. Vous pouvez également télécharger sur ce sujet le rapport CX Accelerator

Vous pouvez revoir le Vous pouvez revoir le CX Trends France de Zendesk , et télécharger le rapport CX Trends 2023