[Seed] Management : Popwork lève 1,5 million d’euros auprès d’Evolem

« On ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager ». C’est en tout cas le constat qu’a fait Popwork, une solution assistant les managers et les RH, qui vient de lever 1,5 million d’euros. Ce tour de table a été mené par Evolem, avec la participation de business angels comme Guillaume Alary (360 Learning), Thibault Lanthier (ex-Mon Docteur) ou encore Ludovic Girodon (expert du management).

Lancé en 2020 par Quentin Demeestère, Johann Molinari et Florian Le Merrer, Popwork est parti du constat que deux managers sur trois ont des difficultés à gérer leurs équipes et qu’un collaborateur sur deux quitte son entreprise à cause de son manager. La startup déploie une solution SaaS qui permet aux dirigeants et RH d’optimiser leurs pratiques de management, par exemple en prenant en compte les points individuels, feedbacks réguliers ou encore l’animation des objectifs.

« Notre ambition est de transformer le management des équipes », explique le CEO Quentin Demeestère. « Nous accompagnons les entreprises au quotidien pour les aider à mieux gérer leurs équipes ». Popwork revendique à ce jour plus de 200 entreprises clientes, dont Welcome to the Jungle, L’Express, Leroy Merlin ou encore TotalEnergies. La startup ambitionne désormais de renforcer son équipe et d’investir dans son produit.

