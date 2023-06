Connaissez-vous Racem Flazi, CEO de LegalPlace, l’outil de gestion administrative pour les TPE et PME?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

En 2021, le nombre de créations d’entreprises en France a atteint un nouveau record avec 995 000 créations, soit 17% de plus qu’en 2020, selon l’Insee. Mais les dirigeants d’entreprise rencontrent souvent des difficultés liées à la gestion des opérations et démarches juridiques. C’est pourquoi Racem Flazi, Moncef Hammou, Mehdi Ouchallal et Samuel Goldstein ont lancé LegalPlace en 2017, une solution tout-en-un qui vise à simplifier les tâches juridiques, administratives et comptables des TPE et PME.

« Nous déployons une solution qui vise à simplifier la vie administrative d’entrepreneurs », explique le CEO, Racem Flazi. « Les tâches sont complexes, chronophages et techniques. Le but de la plateforme est de leur permettre de gérer ces tâches sans avoir de connaissance technique et au même endroit. Nous pensons que cela permettra à beaucoup d’entrepreneurs de naviguer dans le monde du business, même s’ils sont novices ».

Diplômé de l’Université de Cambridge en 2012, Racem Flazi a fondé une première entreprise, Creative Factory, en parallèle de son cursus en 2011. L’entrepreneur lance également le réseau social Moutarjam.com en 2012.

Retrouvez l’interview complète de Racem Flazi, CEO de LegalPlace :

En octobre 2022, LegalPlace a accéléré avec une levée de 20 millions d’euros, réalisée auprès de XAnge et Eurazeo, avec la participation de Profounders (investisseur existant), MH Innov et La Poste Ventures notamment.

Retrouvez l’interview complète de Racem Flazi, à l’occasion de se dernière levée de fonds :