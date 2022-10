[Série A] LegalPlace lève 20 millions d’euros auprès de XAnge et Eurazeo

Pour les dirigeants d’entreprise, la gestion des opérations et démarches juridiques peut s’avérer chronophage. On estime qu’en moyenne 130 jours de travail par an sont consacrés à la gestion administrative dans les TPE en France. C’est face à ce constat que Racem Flazi, Moncef Hammou, Mehdi Ouchallal et Samuel Goldstein ont lancé LegalPlace, une solution tout-en-un qui vise à simplifier les tâches juridiques, administratives et comptables des TPE et PME.

La startup accélère avec une nouvelle levée de fonds de 20 millions d’euros réalisée auprès de XAnge et Eurazeo, avec la participation de Profounders (investisseur existant), MH Innov et La Poste Ventures notamment. Fondée en 2017, LegalPlace est une solution technologique qui accompagne les entrepreneurs dans la création et la gestion de leur entreprise.

« Nous déployons une solution qui vise à simplifier la vie administrative d’entrepreneurs », explique le CEO, Racem Flazi. « Les tâches sont complexes, chronophages et techniques. Le but de la plateforme est de leur permettre de gérer ces taches sans avoir de connaissance technique et au même endroit. Nous pensons que cela permettra à beaucoup d’entrepreneurs de naviguer dans le monde du business, même s’ils sont novices ».

À l’aide de l’intelligence artificielle, la solution est en mesure de comprendre le contexte et les contrats existants et d’en extraire les informations essentielles pour générer des documents respectant les législations en vigueur et les spécificités de l’entreprise.

LegalPlace ambitionne désormais d’agrémenter l’expérience de gestion administrative en ajoutant de nouveaux services à sa plateforme.

Retrouvez l’interview complète de Racem Flazi, CEO et co-fondateur de LegalPlace :