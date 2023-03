Connaissez-vous ROLLEE, la plateforme qui simplifie l’accès des travailleurs aux services financiers?

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Face aux difficultés des travailleurs indépendants pour bénéficier de services financiers et d’assurances, la startup Rollee a déployé une API qui fournit aux prêteurs et assureurs un accès sécurisé aux données sur les revenus de leurs clients.

Le projet a vu le jour en 2021 sous l’impulsion d’Ali Hamriti, ancien Head of Data chez Ditto et spécialisé en credit scoring, Pierrick Legrand, ex-Sales Director chez CapSens, et rejoint par Thomas Godart, ex-CTO chez GreenFlex. « Nous sommes partis du constat que les données professionnelles sont très fragmentées aujourd’hui », explique Ali Hamriti. « Nous avons donc lancé une solution qui permette de centraliser ces données professionnelles, à destination des organismes de crédit notamment ».

« Nous sommes à un stade plus mature »

Rollee s’est donc donné pour mission de fournir aux entreprises un accès sécurisé aux données sur les revenus de leurs clients. La startup, qui s’adresse aux fournisseurs de services financiers (banques, FinTech, assurances), peut concerner les salariés comme les indépendants. Rollee revendique à ce jour une dizaine de clients.

Pour rappel, l’entreprise a levé 4 millions d’euros en mars 2022 auprès de Speedinvest, Seedcamp et 20VC. Rollee ambitionne de poursuivre ses investissements dans l’expérience de ses clients actuels et dans le développement commercial. « Nous sommes à un stade un peu plus mature en termes de produit et d’utilisation », ajoute Ali Hamriti.

Retrouvez l’interview complète d’Ali Hamriti, co-fondateur et CEO de Rollee :

