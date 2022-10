Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Les investissements pleuvent sur les entreprises françaises de la PropTech. Après les tours de table de Deepki, Beanstock et Koliving ce mois-ci, la plateforme de performance immobilière Stonal lève 20 millions d’euros auprès de Raise Investissement, le fonds de Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. La startup ambitionne de s’étendre à l’international.

Lancée en 2017 par Michel Tolila et Jean-Maurice Oudot, sous le nom « La Foncière Numérique », l’entreprise déploie une plateforme SaaS à destination des grands propriétaires et gestionnaires d’actifs immobiliers. « La solution leur permet de fiabiliser toutes leurs données, leur portefeuille, et de pouvoir faire du reporting ou encore de la programmation pluriannuelle de travaux », explique Robin Rivaton, fraîchement nommé au poste de directeur général de l’entreprise.

Stonal compte à ce jour 120 salariés et ambitionne d’étendre sa plateforme à l’international. « Aujourd’hui, nous sommes principalement situés en France, même si nos clients ont des patrimoines en Europe. Demain, notre ambition est de pouvoir gérer pour le compte de clients basés par exemple en Allemagne ou au Royaume-Uni », confie Robin Rivaton.

Retrouvez l’interview complète de Robin Rivaton, nouveau Directeur Général de Stonal :

Listen to « Connaissez vous Stonal la une plateforme SaaS de gestion d'actifs immobiliers? » on Spreaker.