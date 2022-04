[Série A] Investissement locatif : Beanstock lève 12 millions d’euros auprès de 360 Capital

En France, le marché de l’investissement locatif est en pleine croissance. Il concernait début 2021, 30,5% des achats immobiliers, une augmentation significative par rapport à 2020. Face à la demande, des startups émergent, à l’instar de Beanstock, qui permet aux particuliers d’acheter et de gérer des biens en ligne.

Lancée en 2020 par Emma Malha et Alexandre Fitussi, deux anciens salariés de la licorne espagnole Glovo, la startup Beanstock accélère son développement avec un tour de table de 12 millions d’euros en série A, mené par 360 Capital. L’opération a été soutenue par trois nouveaux contributeurs internationaux, Entrée Capital, PropTech1 et FJ Labs, ainsi que leurs investisseurs historiques Axeleo Capital et Realty Corporation, et des business angels comme Vincent Huguet (CEO de Malt), Raphaël Di Meglio (CEO de Matera), Jean-Charles Samuelian (CEO d’Alan) ou encore Oscar Pierre (CEO de Glovo).

70% des clients ont moins de 35 ans

Depuis son lancement, Beanstock a accompagné 350 particuliers dans leur projet d’investissement locatif. Fait notable : 70% de ses clients ont moins de 35 ans. « L’immobilier est le placement que les gens adorent, notamment parce qu’il est stable », explique Alexandre Fitussi, CEO de la startup. « La grande question de notre génération est de savoir si l’on va investir dans la résidence principale ou l’investissement locatif ». Beanstock intervient pour permettre aux personnes désireuses d’investir de sauter le pas, en recherchant des biens sur sa plateforme. « Nous nous adressons à tout le monde, quel que soit votre budget, votre connaissance ou votre envie géographique ».

Beanstock, qui a développé un réseau de 1 000 agences immobilières, ambitionne de consolider sa présence en France et de tripler ses effectifs en recrutant 100 collaborateurs. « Nous avons trois grands sujets: le premier est le développement en France (la France reste la référence quasi mondiale en matière d’investissement locatif); ensuite, nous voulons développer notre capacité à vendre des biens à distance (70% des achats sur notre plateforme se font sans visite), ce qui ouvre beaucoup d’opportunités sur d’autres marchés; enfin, le troisième sujet est celui du développement Tech. Nous voulons faciliter l’investissement dans l’immobilier en le rendant presque aussi simple que d’acheter une action ou souscrire à un livret A », ajoute Alexandre Fitussi.

Retrouvez l’interview complète d’Alexandre Fitussi, CEO de Beanstock :