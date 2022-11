Connaissez vous SWILE la carte de titre restaurants et d’avantages pour vos salariés?

Lancé début 2017 par Loïc Soubeyrand, Swile propose une carte de paiement et une application mobile à destination des collaborateurs en entreprise. Elles regroupent certains avantages salariaux, à l’instar du titre-restaurant ou du titre-cadeau. La startup française s’est lancée sur un marché déjà investi par de grands groupes à l’instar de Sodexo, Edenred, Up et Natixis. Les quatre sociétés historiques, surnommées « le cartel des titres-restaurant », ont longtemps cadenassé le marché avant de voir l’irruption de startups concurrentes, à l’instar de Resto Flash.

L’entreprise montpelliéraine revendique aujourd’hui 13% du marché des titres-restaurant en France et ne cesse de croître. En janvier dernier, elle a signé un contrat avec le groupe Carrefour qui lui permet d’atteindre pas moins de 62 000 salariés. Swile, qui opère en France et au Brésil, compte 15 000 entreprises clientes dont des pointures de la Tech à l’instar de Doctolib, Spotify ou encore Airbnb.

Sur le marché des chèques cadeaux dématérialisés, les géants du secteur ne comptent pas se laisser distancer. Le mois dernier, le géant français Sodexo mettait la main sur la startup Wedoogift, en prenant une participation majoritaire de 56%. À eux deux, Sodexo et Wedoogift comptent près de 50 000 clients et 5 millions de salariés utilisateurs.