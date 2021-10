Core For Tech lève 3,5 millions d’euros auprès de Supernova Invest pour lutter contre la somnolence au volant

Nouveau tour de table pour cette startup Lilloise mené par Supernova Invest et accompagné par le projet Serenité porté par Valeo et soutenu par le Coram. Alors que la somnolence au volant est responsable d’un accident mortel sur 3, Core For Tech développe une solution qui vise à lutter contre l’endormissement au volant en collaboration avec le CHR de Lille. Un dispositif qui vise à mesurer les premiers signes physiologiques de somnolence avant que le conducteur ne les percoive.

La solution de Core for tech s’adresse aux équipementiers automobiles, aux transporteurs et aux entreprises qui gèrent des flottes de véhicules et qui doivent intégrer une prochaine réglementation visant à renforcer la sécurité routière en matière d’endormissement.

Pour en parler ce matin au micro de FrenchWeb, Francois Breniaux, Directeur d’investissements chez Supernova Invest, avec qui nous aborderons également l’investissement dans les deep tech.