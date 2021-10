Coaching en ligne: Simundia lève 10 millions de dollars auprès d’EduCapital et d’AXA Venture

Depuis la pandémie, les startups spécialisées dans le coaching digital prennent de plus en plus d’importance en Europe. Selon une étude menée par l’International Coaching Federation en 2020, on compte plus de 70 000 coachs professionnels dans le monde. Un marché en expansion constante sur lequel on retrouve la startup allemande CoachHub, qui a levé 80 millions de dollars le mois dernier. Dans ce contexte, le Français Simundia annonce une levée de fonds 10 millions de dollars réalisée auprès d’Educapital, d’AXA Venture Partners (AVP)ainsi que du fonds américain FJLabs.

Lancé en 2017 par Colombe Mandula, Grégoire Schiller et Vincent Simon, Simundia s’adresse aux managers et collaborateurs en entreprise. À travers sa plateforme, les utilisateurs peuvent être mis en relation avec des coachs qui leurs correspondent, grâce à un algorithme. Ces sessions personnalisées se déroulent en visioconférence et permettent aux collaborateurs de développer leurs soft skills (management, communication, gestion du stress, etc.). Une formule gagnante pour Simundia qui a multiplié ses ventes par 10 ces deux dernières années.

« La crise du Covid a montré aux entreprises que tous les salariés avaient besoin de coaching », explique l’entreprise. « Chez Simundia, on a voulu mettre fin aux formations en présentiel génériques et ennuyeuses : on est tous différents et on a donc besoin d’un coaching personnalisé, adapté à son profil et à ses enjeux. »

Des acteurs de plus en plus influents en Europe

Trois ans après son lancement, Simundia s’appuie déjà sur un réseau de 200 coachs dans le monde entier et revendique une centaine d’entreprises clientes dont Sanofi, Hermès, Crédit Mutuel ou encore Bain & Company. L’entreprise, qui compte 40 collaborateurs, ambitionne de recruter 80 talents dans les 12 prochains mois, d’asseoir sa position en France et de se développer à l’international.

Le marché du coaching professionnel, un concept emprunté au sport de haut niveau, voit émerger des acteurs de plus en plus influents à l’instar de la startup allemande CoachHub. Cette dernière a racheté la startup française de coaching professionnel MoovOne le mois dernier afin d’accélérer sur le marché européen.

Simundia : les données clés

Fondateurs : Colombe Mandula, Grégoire Schiller et Vincent Simon

Création : 2017

Siège social : Neuilly-sur-Seine

Secteur : HR Tech

Activité : coaching en ligne

Financement : 10 millions de dollars réalisée auprès d’AXA Venture Partners (AVP) et d’Educapital, ainsi que du fonds américain historique FJLabs.