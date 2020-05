Covid-19 : lancement de l’appli d’alerte Alertanoo à la Réunion

Une application de notifications d’expositions au risque Covid-19 a été développée à la Réunion et va être lancée à la fin de la semaine. Alfred Chane Pane, le Président du Groupe Chane Pane, un des fondateurs du collectif d’entrepreneurs réunionnais Ansamb à l’origine de l’appli Alertanoo et Philippe Arnaud, fondateur de la société Medialight, qui a conçu et développé cette appli, reviennent sur les modalités de l’utilisation de cette application et sur la question sensible des données.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Alfred Chane Pane cofondateurs du collectif d’entrepreneurs réunionnais Ansamb et Philippe Arnaud, fondateur de la société Medialight :

