Cryptoactif: Bitpanda lève 52 millions de dollars auprès du fonds de Peter Thiel 

La plateforme autrichienne d’investissement en ligne Bitpanda annonce un tour de table de 52 millions de dollars en série A mené par Valar Ventures, le fonds du co-fondateur de Palantir Peter Thiel, avec notamment la participation de Speedinvest. La startup revendique la plus importante opération de financement européen de série A de l’année.

Lancé en 2014 par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, Bitpanda est une plateforme de trading d’actifs numériques et de métaux précieux. Elle permet d’investir dans 44 types d’actifs tels que le Bitcoin, Ethereum, BEST, XRP, Cosmos, TRON ou encore Litecoin. La plateforme disponible sur application prend en charge l’euro, le franc suisse, la livre sterling, le dollar américain et la livre turque. Bitpanda s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers et revendique à ce jour plus de 1,3 million d’utilisateurs.

La startup viennoise annonce également l’arrivée d’Andrew McCormack, associé fondateur de Valar Ventures, au conseil d’administration de l’entreprise. Il a rejoint PayPal à ses débuts et a notamment soutenu Peter Thiel lors de son introduction en bourse. « La thématique de l’investissement personnel suscite beaucoup d’intérêt ces dernières années, une tendance qui s’est accélérée étant donné que nous passons plus de temps à la maison en raison de la pandémie », commente Andrew McCormack.

Une future licorne ?

« Nous sommes convaincus que Bitpanda est parfaitement positionné pour profiter de cette opportunité en se développant à travers l’Europe et en continuant à attirer des utilisateurs fidèles, ce que l’équipe a déjà prouvé qu’elle pouvait faire de manière rentable. Ensemble, nous allons faire en sorte que toute personne en Europe qui souhaite investir dans son avenir financier puisse accéder aux marchés financiers, grâce à la prochaine licorne européenne dans le secteur fintech que nous construisons », conclut, Andrew McCormack.

Le co-fondateur de Palantir et ancien de PayPal Peter Thiel n’en est pas à son premier investissement dans les crypotactifs. Il a notamment soutenu Layer1 en 2019, spécialisé dans le minage et cryptomonnaies, ainsi que BlockFi en début d’année via le fonds Valar, qui a déjà accompagnée des FinTech prometteuses devenues des licornes telles que N26 ou Transferwise.

Bitpanda, qui s’est implantée dans de nouveaux pays cette année, notamment en Espagne, en Turquie et en France en mai 2020, ambitionne d’atteindre de nouveaux marchés européens d’ici la fin de l’année. Elle prévoit également d’embaucher 70 nouveaux collaborateurs avant 2021, ce qui portera ses effectifs à un total de 300 personnes.

Bitpanda : les données clés

Fondateurs : Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer

Création : 2014

Siège social : Vienne, Autriche

Secteur : FinTech

Financement : 52 millions de dollars en série A mené par Valar Ventures, le fonds du co-fondateur de Palantir Peter Thiel, avec notamment la participation de Speedinvest.